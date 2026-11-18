Nvidia, 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 25 Ekim'de sona eren üç aylık dönemin finansal sonuçlarına ilişkin telekonferans düzenledi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, buradaki konuşmasında, Nvidia'nın son derece güçlü bir şirket olduğunu, finansal performansının da bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Yönetim Kurulunun 12 Kasım'da şirketin davranış kuralları, standartları ve kurum kültürüyle bağdaşmayan kişisel davranışlarının ortaya çıkmasının ardından Jensen Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurduğunu anımsatan Jones, Huang'ın istifasının oy birliğiyle kabul edildiğini ve kendisini yeniden CEO olarak görevlendirme niyetinde olmadıklarını aktardı.

Jones, Huang'ın istifasına ilişkin koşullar ve devam eden soruşturma hakkında herhangi bir açıklama yapmayacaklarını ve bu konudaki soruları yanıtlamayacaklarını belirtti.

"ŞİRKET İÇİNDEN VE DIŞINDAN ADAYLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Yeni CEO'nun belirlenmesi sürecinde şirket içinden ve dışından adayların değerlendirileceğini aktaran Jones, gelişmiş çip teknolojileri ve ulusal güvenlik dinamiklerinin sektörde büyük değişimlere yol açtığını, yeni CEO'nun bu koşulları çok dikkatli şekilde yönetmesi gerekeceğini ifade etti.

Jones, kalıcı CEO'nun mümkün olan en kısa sürede göreve getirilmesini istediklerini ancak doğru adayı bulmadan atama sürecini aceleye getirmeyeceklerini kaydetti.

"İŞ AÇISINDAN BAKILDIĞINDA, HER ŞEY ALIŞILAGELDİĞİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Nvidia'nın geçici CEO'su ve Finans Direktörü (CFO) Colette Kress de iş açısından bakıldığında şirkette her şeyin alışılageldiği şekilde sürdüğünü belirtti.

Şirketin müşterileri, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla iletişim halinde olduklarını anlatan Kress, "Hepsi de bizi yüzde 100 destekliyor. Müşterilerimiz, iş görünümüne desteklerini ve bu süreçte bize yardımcı olma isteklerini dile getiriyor. Ayrıca, arz ve talep arasındaki boşlukları daraltmak için tedarikçilerimizle de yakın bir işbirliği içinde çalışıyorlar." diye konuştu.

GEÇEN HAFTA İSTİFA EDEN HUANG, GÖREVİNE DÖNMEYE AÇIK OLDUĞUNUN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Son dönemde Huang'ın aralarında Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı dahil evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerle gündeme gelen Nvidia'nın finansal sonuçlarına ilişkin düzenlediği telekonferans, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan The New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberde, Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Nvidia 12 Kasım'da ise Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Nvidia'dan ayrılmasının ardından dün ilk kez açıklama yapan Huang, Yönetim Kurulunun geri dönmesinin hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyisi olacağına karar vermesi halinde CEO olarak görevine dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır