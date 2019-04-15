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Gelin canavara dönüştü! En yakın arkadaşı daha güzel diye...

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Gelin, nedimesi olan en yakın arkadaşını rol çalmakla suçlayıp düğünün parasını istedi! Gerekçeleri ise öyle ilginç ki paylaşımı okuyanlar büyük bir şok yaşıyor.

Gelin canavara dönüştü! En yakın arkadaşı daha güzel diye...

Düğün zamanı en sakin gelin bile patlamaya hazır barut gibi olabilir. Neticede o kadar detayla ilgilenmek, sırf misafirler mutlu olsun diye tonla para harcamak bir hayli gerginlik yaratabilir.

İşte şimdi okuyacağınız haber de düğünde çılgına dönen bir gelinle ilgili. Aslında her şey 25 yaşındaki İngiliz kullanıcının Reddit sitesine yayınladığı bu paylaşımla başladı. Paylaşımda yazılana göre kadın nedimeliğini yapan arkadaşından sırf düğünde daha çok parladığı ve ilgi odağı olduğu için düğün masraflarını ödemesini istiyor.

Evet, yanlış okumadınız! Yeni gelin hamile olan nedime arkadaşından düğünde ilgi odağı olduğu için ateş püskürüyor ve düğünde yaptığı tüm masrafları ödemesini talep ediyor.

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İşte sosyal medyayı ikiye ayıran bu olayın detayları:

"Kocamla 1 buçuk ay önce evlendik. İkimiz de nedime ve sağdıç olma üzerine ayrı ayrı 6 kişi seçtik. Bu düğünü yapmak 3 yılımızı aldığı için bütçe konusunda da oldukça titiz davrandık. Nişanlandığımda çoğu nedime adayım bekardı "Hikayenin yıldızı" Anna gibi... Bu yüzden ben de o dönem sevgilisi olan kişileri artı bir gelebileceklerini söyledim. Anna sevgilisi olmadığı için yanında birini getiremeyeceğini öğrenince bana baya bozuldu. Neyse annem tüm nedimelerin yanında birini getirmesi konusunda ısrarcı olunca ben de hepsine izin verdim. Anna zaten bu olaylar yaşandığında yeni bir ilişkiye yelken açmıştı ve benim düğünüm olmadan 4 ay önce evlendi. Düğünüme geldiğinde de 2 aylık hamileydi. Daha önce beni asla tanıştırmadığı kocasıyla düğüne geldi ve daha sonradan öğrendim ki nedimelerden birine sırf kendi arkadaşını getirsin diye baskı yapmış. Böylece bir değil 2 misafir getirmiş oldu ki bu durum bence önceki yaşananlara karşı bir inattı.
Zaten çok dikkat çekici biri. Enerjisi o kadar yüksek ki gözünüzü ondan alamıyorsunuz. Zaten kocası da uzun ve gerçekten çok çekici bir adam. Bu yüzden sadece kendi değil kocasıyla ilgisi düğünün tek konuşulan konusu oldu. Herkes Anna'nın hamileliğinden, kocasından bahsediyordu. Beni çevirip kim bu tatlı kız diyen o kadar çok kişi oldu. Düğüne zorla getirttiği diğer arkadaşı da erkek kardeşimle düğün esnasında basıldı ve olaylar patladı.
Göz yaşları içinde töreni bırakıp çıktım. Ertesi gün misafirlerle kahvaltıya bile inmedim. Hala fotoğraflara bakarken ağlıyorum. Anna'nın bana gerçekten büyük bir borcu var! Sırf zamanında ona, düğüne tek gelmesini söyledim diye böyle rol çalması çok üzücü. Onun yüzünden düğünümde çok mutsuzdum bunun için de Anna'nın düğün masraflarını ödemesini istiyorum."

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Evet İngiliz kadın en yakın arkadaşının düğünde bilerek tüm ilgiyi üstüne çekmesini halen sindiremediğini ve düğün için harcadığı yaklaşık 220 bin TL'yi Anna'nın ödemesi gerektiğini açıkladı.

Paylaşımı okuyan Reddit kullanıcıları ise yeni gelinle aynı fikirde değildi. Yorumlarda büyük linç yiyen yeni geline en yaygın yapılan açıklama "Sen gelin değil canavara dönüşmüşsün. Enerjisi yüksek olması, sıcak kanlı olması kızın suçu mu" şeklinde oldu.

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
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Anahtar Kelimeler:
Nedime ilginç düğün hikayeleri

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