Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan'ın vefatından sonra eşinden ilk açıklama! 'Adli süreci başlattım'

Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, iki çocuk annesi sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, 'Gelin Evi' programıyla adını duyurmuştu.

27 yaşındaki 2 çocuk annesi Özkan, İstanbul'da özel bir hastanede geçirdiği karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından, 5 saat süren operasyonun sonunda uyandırma servisine alınmıştı.

Ancak, nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özkan’ın kalbi durmuş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Sosyal medya medya fenomeni Neşe Özkan, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Ailesi Özkan'ın ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Özkan'ın eşi İskender Özkan, sosyal medya hesabından eşinin vefatıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özkan; 'Eşimle iki çocuğumuz var biri 2019 yılında biri 2022 yılında doğdu. İki kez sezeryan ile doğum yaptı eşim. Karnında sarkmalar olduğu için estetik ameliyat olmak istediğini yıllardır söylemekteydi. Bazı maddi zorluklarımız nedeniyle bunu ertelemiştik. 18'i için randevu almıştı. Bazı tetkikler yapıldı ama galiba bazıları yapılmadı.

'HASTANEYE GÜVENMİŞ DURUMDAYDIM'



Eşimin kalp ritmiyle alakalı bir evrak göremedim. Bazı tetkikler yapıldı. Hastane bize bir evrak imzalatmak istedi. Eşime sordukları sorulardan biri de kalp rahatsızlığıyla alakalıydı. Eşimin kalbinde delik olduğu için 16-17 yaşlarında ameliyat olduğunu bildirdi. Anestezi doktoru da kalbinle alakalı bir sorun yok ortada dedi. Hastaneye güvenmiş durumdaydım.

'ADLİ SÜRECİ BAŞLATTIM'



Bana eşimin kalbinin durduğunu söylediler. Hastaneden eşimin uyandığını söylediler. Ben girip ameliyathane içerisinde eşimi göremedim, uyanıp uyanmadığını bilmiyorum. Hastanenin yanlış bilgilendirme yaptığını ve bilgi sakladığını düşünüyorum. Adli süreci başlattım. Ameliyathanenin kamera kayıtları emniyette mevcut. İncelenmesini talep ettim.

'EŞİM ÖYLE İSTEDİ'



2 çocuklu bir kadının neden karın ameliyatı yaptığıyla alakalı buna gerek var mıydı düşünceleri herkesin aklından geçiyordur. 2 çocuk annesi, hayata sımsıkı tutunmuş kendi idealleri, kendi hayalleri için mücadele eden güçlü bir kadındı benim eşim. Ben her zaman onun yanındaydım. Evi hiçbir zaman eksik bırakmadı. Eşim gerçekten iki kişilik yaşadı bu hayatı çocuklarından sonra. Benim eşim sosyal medyayı hobi olsun diye kullanmaya başlamıştı. Sonrasında sosyal medyada biraz ilerleyince kendisinin maddi kazanç elde edeceğini anladı. Orada stresini attı. İşin sonunda da sosyal medya sayesinde iş sahibi oldu. Neden ameliyat oldu çünkü eşim öyle istedi.