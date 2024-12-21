MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan'ın vefatından sonra eşinden ilk açıklama! 'Adli süreci başlattım'

Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan'ın vefatından sonra eşinden ilk açıklama! 'Adli süreci başlattım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.12.2024 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan, İstanbul'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Özkan'ın cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi. Ailesi Özkan'ın ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Ünlü fenomenin eşi İskender Özkan'dan ilk açıklama geldi ve "Hastane yanlış bilgilendirdi, adli süreci başlattım" ifadelerini kullandı.

Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan'ın vefatından sonra eşinden ilk açıklama! 'Adli süreci başlattım'

Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, iki çocuk annesi sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, 'Gelin Evi' programıyla adını duyurmuştu.

27 yaşındaki 2 çocuk annesi Özkan, İstanbul'da özel bir hastanede geçirdiği karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından, 5 saat süren operasyonun sonunda uyandırma servisine alınmıştı.

Ancak, nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özkan’ın kalbi durmuş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

eşi

Sosyal medya medya fenomeni Neşe Özkan, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Ailesi Özkan'ın ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Özkan'ın eşi İskender Özkan, sosyal medya hesabından eşinin vefatıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özkan; 'Eşimle iki çocuğumuz var biri 2019 yılında biri 2022 yılında doğdu. İki kez sezeryan ile doğum yaptı eşim. Karnında sarkmalar olduğu için estetik ameliyat olmak istediğini yıllardır söylemekteydi. Bazı maddi zorluklarımız nedeniyle bunu ertelemiştik. 18'i için randevu almıştı. Bazı tetkikler yapıldı ama galiba bazıları yapılmadı.

EŞİ 3

'HASTANEYE GÜVENMİŞ DURUMDAYDIM'

Eşimin kalp ritmiyle alakalı bir evrak göremedim. Bazı tetkikler yapıldı. Hastane bize bir evrak imzalatmak istedi. Eşime sordukları sorulardan biri de kalp rahatsızlığıyla alakalıydı. Eşimin kalbinde delik olduğu için 16-17 yaşlarında ameliyat olduğunu bildirdi. Anestezi doktoru da kalbinle alakalı bir sorun yok ortada dedi. Hastaneye güvenmiş durumdaydım.

'ADLİ SÜRECİ BAŞLATTIM'

Bana eşimin kalbinin durduğunu söylediler. Hastaneden eşimin uyandığını söylediler. Ben girip ameliyathane içerisinde eşimi göremedim, uyanıp uyanmadığını bilmiyorum. Hastanenin yanlış bilgilendirme yaptığını ve bilgi sakladığını düşünüyorum. Adli süreci başlattım. Ameliyathanenin kamera kayıtları emniyette mevcut. İncelenmesini talep ettim.

neşe 2

'EŞİM ÖYLE İSTEDİ'

2 çocuklu bir kadının neden karın ameliyatı yaptığıyla alakalı buna gerek var mıydı düşünceleri herkesin aklından geçiyordur. 2 çocuk annesi, hayata sımsıkı tutunmuş kendi idealleri, kendi hayalleri için mücadele eden güçlü bir kadındı benim eşim. Ben her zaman onun yanındaydım. Evi hiçbir zaman eksik bırakmadı. Eşim gerçekten iki kişilik yaşadı bu hayatı çocuklarından sonra. Benim eşim sosyal medyayı hobi olsun diye kullanmaya başlamıştı. Sonrasında sosyal medyada biraz ilerleyince kendisinin maddi kazanç elde edeceğini anladı. Orada stresini attı. İşin sonunda da sosyal medya sayesinde iş sahibi oldu. Neden ameliyat oldu çünkü eşim öyle istedi.

Anahtar Kelimeler:
fenomen gelin evi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Eşitsizlik' denilerek tüm çalışanları ilgilendiren kanun teklifi masada

'Eşitsizlik' denilerek tüm çalışanları ilgilendiren kanun teklifi masada

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: Saldırgan yakalandı, kimliği...

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: Saldırgan yakalandı, kimliği...

F.Bahçe'de gece yarısı olay! Taraftarlar tesisleri bastı...

F.Bahçe'de gece yarısı olay! Taraftarlar tesisleri bastı...

Gelinin ihanetini kayınvalide ortaya çıkarttı! "Oğlum bunu hak etti"

Gelinin ihanetini kayınvalide ortaya çıkarttı! "Oğlum bunu hak etti"

Mourinho'dan futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Mourinho'dan futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

Emekli maaşları ile ilgili gerçek ortaya çıktı! TÜİK verilerine yansıdı, 2025 zammı için umutlar arttı…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.