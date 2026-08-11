Gelin-görümce işbirliği düşman çatlatıyor! "Garip yaklaşıyorlar"

Çocuk yaşta İstanbul'a taşınan ve eşiyle burada tanışan Fatma Kaya (46), evlendikten sonra Diyarbakır'a yerleşti. Üst komşusunun tavsiyesiyle Halk Eğitim Merkezi'ndeki aşçılık kursuna katılan Kaya, daha sonra ön lisans aşçılık bölümünü tamamladı. Aynı kursta aşçılık eğitimi alan görümcesi Gülistan Balkan (46) ile güçlerini birleştiren Kaya, birlikte Sur ilçesi tarihi Ulu Cami yanında iş yeri açtı. Şimdi hem işlerini hem de aile bağlarını birlikte sürdüren gelin-görümcenin uyumu, çevredekilerin de dikkatini çekiyor.

3 çocuk annesi 46 yaşınki Gülistan Balkan, halk eğitim kurslarından belgelerini aldıktan sonra aşevinde çalıştığını söyledi. Balkan, "Kayapınar Belediyesi'nin aşevinde çalıştım. Üç yıl boyunca oradaydım. Oradan sonra halk eğitim hocası olarak devam ettim. Daha sonra Kadın Kooperatifi olan Hünerli Eller'de çalıştım. Evime yakındı diye gidip geliyordum. Bir sene kadar da oradaydım. Oradan sonra evde oturunca canım sıkıldı. O arada yengem de evdeydi. Hep beraber çalışıyorduk. O da evdeyken, işte aklıma böyle bir fikir geldi.

Bu dükkanı açtım. Çok da talep görüyor. Esnaf da çok yardımcı oluyor. Fatma 20 yıl evvel abimle severek evlendi. İstanbul'daydı, Diyarbakır'a gelin geldi. Geldikten sonra zaten her şey bizdik. Bize yakın bir yer tuttular. Geldi, baktık, iyi bir insandır. Gerçekten çalışkan, becerikli, iyi bir insandır. Kızımız gibi sevdik. Hem arkadaşımdır hem sırdaşımdır. Yani çok iyi anlaşıyoruz. Zamanla daha da pekişti. Yani çok iyi anlaşıyoruz, çok şükür. Gelin-görümceyiz, iş arkadaşı olduk. Çok şükür anlaşıyoruz" dedi.

20 yıldır sorunlarını anında çözüme kavuşturarak büyümesine izin vermediklerini aktaran Balkan, şöyle devam etti:

"Ben onda gördüğüm sıkıntıları büyümeden hemen yüzüne, 'Fatma, sen burada yanlışsın, bunu böyle yap' diyorum. O da bende bir eksiklik, bir yanlış gördüğü zaman hemen uyarıyor. Birbirimizi düzelterek daha da güçleniyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor, 3'üncü aya girdik, çok şükür her şey yolunda"

2 çocuk annesi 46 yaşındaki Fatma Kaya ise, eşi ile İstanbul'da tanıştığını dile getirdi. Kaya, "O bana, Diyarbakır'a gelir misin dediğinde geleceğimi söyledim. Diyarbakır'a geldik. Önceleri çalışmıyordum. İstanbul'da 15 yıl çalıştım. Diyarbakır'a geldikten sonra bir boşluk hissedince, kursa gitmeye karar verdim. Diyarbakır'da gerçekten çok güzel halk eğitim kursları var. Üst komşumun tavsiyesi üzerine aşçılık kursuna katıldım. Belgelerimi aldım, tamamladım. Sonra iki yıllık aşçılık bölümünü okudum. Bitirdikten sonra direkt öğretmen oldum zaten. Üç, dört yıl öğretmenlik yaptım, kurslarımız bittikten sonra benim görümcemin teklifi üzerine iş yeri açmaya karar verdik" dedi.

"İYİ ANLAŞMAMIZA GARİP YAKLAŞIYORLAR"

Herkesin şaşırdığını ve gelin-görümcenin bu kadar iyi anlaşabilmesine garip yaklaşan insanların olduğunu ifade eden Kaya, "Bazen diyorlar, gelin-görümce nasıl bu kadar iyi anlaşır, bende ikimiz de anlayışlı olduğumuz için gerçekten çok iyi anlaşıyoruz diyorum. Şu anda çocuklarımız da iyi anlaşıyorlar. Hani derler ya, anneler birbirlerini sevince çocuklar da birbirlerini severler. Benim açığım olduğu zaman o kapatıyor, onun açığı olduğu zaman ben kapatıyordum. Çok şükür işlerimiz de çok iyi. Esnaf bize çok yardımcı oluyor, çok destek oluyor. Yani bundan sonra da inşallah devamlı oluruz. Güzel bir şekilde ilerleriz. Çok şükür, maşallah diyelim. Şimdiye kadar hiç kavgamız olmadı" diye konuştu.

İlerleyen zamanlarda ev yemekleri projelerinin olduğunu söyleyen Kaya, "Şu anda gözlemelerimiz var. Biraz daha ileriye dönük düşünüyoruz biz aslında. Gözlemeyle başladık ama ileride ev yemekleri olarak da aslında devam etmek istiyoruz. Bizim elimiz çok şükür çok lezzetli. Her gelen bunu söylüyor. Sekiz-on çeşit gözlememiz var. O gözlemelerimizi şu anda servise sunuyoruz. Fiyatlarımız çok uygun. Yağlımız 100 lira, peynirli-patatesli-otlu 120 lira, kıymalı 160 lira, kaşarlı da 150 lira. Karı kocanın gerçekten bu zamanda birbirine destek olması gerekiyor. Evde oturarak hiçbir şey olmuyor. Ne borçları ödeyebiliyorsunuz ne çocuklara bir gelecek sunabiliyorsunuz. İkimiz de şu anda çalıştığımız zaman eve bayağı bir katkımız oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır