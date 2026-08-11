Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İtalya’da uçak ile otomobil çarpıştı! İlginç kaza…

İtalya’daki Milano Linate Havalimanı’nda manevra yapan özel jete yer hizmetleri aracı çarptı. Uçağın ön gövdesinde hasar oluşurken kazada yaralanan olmadı.

İlk bakışta “uçakla otomobil çarpıştı” dedirten kaza, aslında havalimanlarında alışık olduğumuz manevraların ne kadar dikkat gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İtalya’nın Milano kentindeki Linate Havalimanı’nda 11 Ağustos 2026 günü dikkat çeken bir kaza meydana geldi. Genel Havacılık Alanı’nda manevra yapan özel jete, yer hizmetleri aracı çarptı.

Çarpmanın etkisiyle özel jetin gövdesinin ön bölümünde hasar oluştu. Kaza sırasında uçakta bulunanlar veya havalimanı personeli arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

KAZA MANEVRA SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, havalimanının Genel Havacılık Alanı’nda saat 11.20 sıralarında yaşandı. Özel jetin manevra yaptığı sırada yer hizmetlerinde kullanılan araç uçağa çarptı.

Çarpışmanın ardından uçağın ön gövde kısmında hasar meydana gelirken, bölgede gerekli kontroller gerçekleştirildi.

YARALANAN OLMADI

Kazanın en sevindirici tarafı ise olayda herhangi bir kişinin yaralanmaması oldu. Yetkililer, kazanın ardından hasar gören uçakla ilgili inceleme başlattı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ormanda gezerken şifa kaynağı buldu: 3 kilogram ağırlığındaOrmanda gezerken şifa kaynağı buldu: 3 kilogram ağırlığında
8 asırlık tarihi mirası böyle yok ettiler!8 asırlık tarihi mirası böyle yok ettiler!

Anahtar Kelimeler:
İtalya uçak havalimanı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Normalde yol arabanındı . Uçak yola kontrolsüz ve süratli bir şekilde trafik kurallarına uymadan hızlı bir şekilde girmiş. Pilot burada ağır kusurlu .
En Çok Okunan Trend Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.