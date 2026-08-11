İtalya’da uçak ile otomobil çarpıştı! İlginç kaza…

İlk bakışta “uçakla otomobil çarpıştı” dedirten kaza, aslında havalimanlarında alışık olduğumuz manevraların ne kadar dikkat gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İtalya’nın Milano kentindeki Linate Havalimanı’nda 11 Ağustos 2026 günü dikkat çeken bir kaza meydana geldi. Genel Havacılık Alanı’nda manevra yapan özel jete, yer hizmetleri aracı çarptı.

Çarpmanın etkisiyle özel jetin gövdesinin ön bölümünde hasar oluştu. Kaza sırasında uçakta bulunanlar veya havalimanı personeli arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

KAZA MANEVRA SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, havalimanının Genel Havacılık Alanı’nda saat 11.20 sıralarında yaşandı. Özel jetin manevra yaptığı sırada yer hizmetlerinde kullanılan araç uçağa çarptı.

Çarpışmanın ardından uçağın ön gövde kısmında hasar meydana gelirken, bölgede gerekli kontroller gerçekleştirildi.

YARALANAN OLMADI

Kazanın en sevindirici tarafı ise olayda herhangi bir kişinin yaralanmaması oldu. Yetkililer, kazanın ardından hasar gören uçakla ilgili inceleme başlattı.