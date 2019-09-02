Mynet Trend

Gelin şaşkına döndü! Altın yerine tam 30 kilo mama taktılar!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.09.2019 03:38 | Son Güncelleme

Muğla'da sokak hayvanları için mama günü düzenleyen "Dostlara Mama" grubu üyesinin düğün töreninde, arkadaşları geline altın yerine 30 kilogram köpek maması hediye etti.

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yapılan düğünde, İngilizce öğretmeni Gamze Yurdakul hayatını, Muğlaspor altyapı antrenörü Uğur Barut ile birleştirdi.

Düğün pastasının kesilmesinin ardından takı törenine geçildi.

Düğüne katılan davetliler, takı töreninde damat ve geline altın ve para takarken arkadaşları Şebnem Ateş ve Fatma Göztepe ise geline 3 kilogramlık 10 mama torbası hediye etti.

Arkadaşlarının sürprizine şaşıran gelin, "Aldığım en güzel takı. Teşekkür ediyorum." dedi.

Grup üyesi Şebnem Ateş ise şubattan beri ayda iki kez "altın günü" yerine sokak hayvanları için "mama günü" etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. (AA)

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla altın mama

En Çok Okunan Trend Haberler

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

F.Bahçe'den gitti, Fransa'yı sallıyor

F.Bahçe'den gitti, Fransa'yı sallıyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler! Çok acı olay!

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!

Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!

Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!

Marmaris'te lüks yat alevlere teslim oldu

Marmaris'te lüks yat alev alev yandı

Beyoğlu'nda paranın geçmediği hayır pazarı

Burada her şey bedava... Alan gidiyor

Kadınlar, 80 yaşındaki tacizciyi yakalayıp polise teslim etti

80 yaşındaki sapığı kadınlar yakaladı!

Bir anlık hata pahalıya mal oldu! Aracını bu halde buldu!

Bir anlık hata pahalıya mal oldu! Aracını bu halde buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.