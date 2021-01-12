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Gelin Tülü Şelalesi nerede, hangi yaylada? Ayder Gelin Tülü Şelalesi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 12.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Gelin Tülü Şelalesi nerede, hangi yaylada? Ayder Gelin Tülü Şelalesi

Masmavi bir gökyüzü, yemyeşil bir orman ve bembeyaz çağlayan bir şelaleyle renk cümbüşüne hazır mısınız? İstikamet, yeşil yamaçları aşarak ince beyaz bir duvak gibi süzülen Gelin Tülü Şelalesi...

Kaçkar zirvesinden beslenen Kavron Deresi’ne müthiş bir ivmeyle düşen Gelin Tülü Şelalesi görenlerde hayranlık uyandırıyor. Şelale, sık ağaçlar arasında güneş ışıklarıyla oynaşırken şahane bir gökkuşağı oluşturuyor. Hadi gelin tabiatın armağanı olan bu güzel şelaleye yakından bakalım.

GELİN TÜLÜ ŞELALESİ NEREDE?

Gelintülü Şelalesi, Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bulunuyor. Şelaleye gitmek için ilk olarak Rize merkezden Ayder Yaylası’na gitmeniz gerekiyor.

Gelin Tülü Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

Rize- Gelin Tülü Şelalesi arası 84 km.

gelin tülü şelalesi

GELİN TÜLÜ ŞELALESİ ÖZELLİKLERİ

  • Şelale 15 metre yüksekten akıyor.
  • Şelalenin kaynağı Kavron Deresi.
  • Rakımı 1320 metre.
  • Şelalenin en güzel manzarası Huser Yaylası'ndan görünüyor.
  • Gelin Tülü Şelalesi'ne giriş ücreti bulunmuyor.
  • Şelalede herhangi bir ziyaret saati kısıtlaması yok.
  • Ayder, Samistal ve Hazindak yaylalarını birbirinden ayıran kuzey-güney doğrultusundaki dağlardan doğan şelalenin ana kaynağı, yükseklerde eriyen kar kümeleri.

HAZIR GELMİŞKEN

Hazır gelmişken Ayder yaylasını, Çamlıhemşin konaklarını, Zil kalesini, Mikron köprüsünü, Fırtına deresi ve Gito yaylasını da ziyaret edin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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