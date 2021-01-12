Gelin Tülü Şelalesi nerede, hangi yaylada? Ayder Gelin Tülü Şelalesi

Kaçkar zirvesinden beslenen Kavron Deresi’ne müthiş bir ivmeyle düşen Gelin Tülü Şelalesi görenlerde hayranlık uyandırıyor. Şelale, sık ağaçlar arasında güneş ışıklarıyla oynaşırken şahane bir gökkuşağı oluşturuyor. Hadi gelin tabiatın armağanı olan bu güzel şelaleye yakından bakalım.
Gelintülü Şelalesi, Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bulunuyor. Şelaleye gitmek için ilk olarak Rize merkezden Ayder Yaylası’na gitmeniz gerekiyor.
Gelin Tülü Şelalesi yol tarifi için buraya tıklayın.
Rize- Gelin Tülü Şelalesi arası 84 km.
Hazır gelmişken Ayder yaylasını, Çamlıhemşin konaklarını, Zil kalesini, Mikron köprüsünü, Fırtına deresi ve Gito yaylasını da ziyaret edin.
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