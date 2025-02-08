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Geline düğününde öyle bir hediye verdi ki... Yüzünde güller açtırdı: "Altından daha değerli"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.02.2025 08:10
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Vietnam'da gerçekleşen bir düğün töreninde gelinin en yakın arkadaşı ona altın takmak yerine lüks marka bir çanta hediye etti. Gelin yakın arkadaşının hediyesini görünce gözlerine inanamadı. O anlar düğün fotoğrafçısı tarafından kaydedilirken TikTok'ta paylaşılınca gündem yarattı.

Geline düğününde öyle bir hediye verdi ki... Yüzünde güller açtırdı: "Altından daha değerli"

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam kültüründe düğünde gelin ve damada altın takmak ya da kırmızı bir zarf içinde para vermek genel bir adettir. Ancak yakın zamanda gerçekleşen bir düğün töreninde gelinin yakın bir arkadaşı farklı bir hediye vermeyi seçti.

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Sosyal ağlarda ortaya çıkan bir dizi fotoğrafa göre gelin ve damat akrabalarından düğün hediyelerini aldıkları sırada gelinin en yakın arkadaşı yanına gelerek herkesi şaşırtan bir hediye verdi.

GELİN DE GÖZLERİNE İNANAMADI

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Gelin arkadaşının kendisine uzattığı küçük hediye paketini açtı ve karşısında bir çanta görünce gözlerine inanamadı. Fotoğraf sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz internet kullanıcılarının ilgisini çekti. Birçok kişi Gucci marka çantanın altından daha değerli olabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya düğün
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