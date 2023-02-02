Gelinim Mutfakta Adana böreği tarifi! Çıtır çıtır lezzetiyle Adana böreği nasıl yapılır?

Adana'nın lezzetleri tüm ülke tarafından sevilerek tüketiliyor. Adana böreği de en sevilen Adana lezzetleri arasında bulunuyor. Bol peynirle yapılan bu böreğin çıtırtısı iştah kabartıyor.

MALZEMELER 20 adet baklava yufkası

2 adet börek yufkası

125 gram tereyağı

Sosu için :

1 su bardağı süt

1 çay bardağı soda

1 çay bardağı sıvı yağ

İçi için :

Beyaz peynir

Kaşar peyniri

Eritme peyniri

Mozarella peyniri

TARİF İlk önce fırın tepsimizi bol tereyağı ile yağlayalım.

Arasına koyacağımız tereyağını eritelim.

Fırın tepsimize baklava yufkasının bir tanesini koyup fırçayla az miktarda yağ sürelim.

10 adet yufkayı aralarına fırçayla az miktarda yağlayarak üst üste koyalım.

Böreklik yufkayı 4 eşit parçaya bölelim. Önce ikiye sonra tekrar ikiye.

Süt, yağ ve sodayı bir kaba koyup karıştıralım.

Yufka parçalarını tek tek bu sosa batırıp baklava yufkasının üzerine serelim.

Üzerine peynirleri serpelim. İstediğiniz peynir çeşidi kullanabilirsiniz.

İkinci yufkayı da aynı şekilde yapıp peynirlerin üzerine kapatalım.

Üzerine az tereyağı gezdirelim.

Kalan 10 adet baklava yufkasını da üzerine aralarını yağlayarak üst üste koyalım.

Üzerine kalan sostan gezdirelim. En üste kalan tereyağını sürelim.

Çok keskin bir bıçakla dilimlere keselim.

200 derece fırında alt üst ayarda kızarana dek pişirelim.

AFİYET OLSUN!

