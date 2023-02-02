Gelinim Mutfakta Adana böreği tarifi! Çıtır çıtır lezzetiyle Adana böreği nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü Adana böreği tarifi yapılıyor. En lezzetli börek tarifleri arasında yer alan Adana böreğinin kesinlikle denenmesi gerekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Adana böreği nasıl yapılır sorusunu aratıyor.
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