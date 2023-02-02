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Gelinim Mutfakta Adana böreği tarifi! Çıtır çıtır lezzetiyle Adana böreği nasıl yapılır?

02.02.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü Adana böreği tarifi yapılıyor. En lezzetli börek tarifleri arasında yer alan Adana böreğinin kesinlikle denenmesi gerekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Adana böreği nasıl yapılır sorusunu aratıyor.

Gelinim Mutfakta Adana böreği tarifi! Çıtır çıtır lezzetiyle Adana böreği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon -

Adana'nın lezzetleri tüm ülke tarafından sevilerek tüketiliyor. Adana böreği de en sevilen Adana lezzetleri arasında bulunuyor. Bol peynirle yapılan bu böreğin çıtırtısı iştah kabartıyor.

MALZEMELER

  • 20 adet baklava yufkası
  • 2 adet börek yufkası
  • 125 gram tereyağı
  • Sosu için :
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı soda
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • İçi için :
  • Beyaz peynir
  • Kaşar peyniri
  • Eritme peyniri
  • Mozarella peyniri

TARİF

  • İlk önce fırın tepsimizi bol tereyağı ile yağlayalım.
  • Arasına koyacağımız tereyağını eritelim.
  • Fırın tepsimize baklava yufkasının bir tanesini koyup fırçayla az miktarda yağ sürelim.
  • 10 adet yufkayı aralarına fırçayla az miktarda yağlayarak üst üste koyalım.
  • Böreklik yufkayı 4 eşit parçaya bölelim. Önce ikiye sonra tekrar ikiye.
  • Süt, yağ ve sodayı bir kaba koyup karıştıralım.
  • Yufka parçalarını tek tek bu sosa batırıp baklava yufkasının üzerine serelim.
  • Üzerine peynirleri serpelim. İstediğiniz peynir çeşidi kullanabilirsiniz.
  • İkinci yufkayı da aynı şekilde yapıp peynirlerin üzerine kapatalım.
  • Üzerine az tereyağı gezdirelim.
  • Kalan 10 adet baklava yufkasını da üzerine aralarını yağlayarak üst üste koyalım.
  • Üzerine kalan sostan gezdirelim. En üste kalan tereyağını sürelim.
  • Çok keskin bir bıçakla dilimlere keselim.
  • 200 derece fırında alt üst ayarda kızarana dek pişirelim.

AFİYET OLSUN!

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Gelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Mis gibi kokusu evi sarıyorGelinim Mutfakta Çiğ börek tarifi! Mis gibi kokusu evi sarıyor
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