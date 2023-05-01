Gelinim Mutfakta altı ezmeli kilis kebabı tarifi! Tadına doyum olmayan altı ezmeli kilis kebabı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü altı ezmeli kilis kebabıtarifi verildi. Kebap tarifleri arasında en sevilenlerden olan altı ezmeli kilis kebabını herkesin denemesi gerekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri evde altı ezmeli kilis kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes altı ezmeli kilis kebabı tarifi...
Altı ezmeli kilis kebabını yiyen herkes bu lezzet karşısında hayran kalıyor. Altı ezmeli kilis kebabı mis gibi kokusu ve enfes tadıyla gönüllere taht kuruyor. Bu eşsiz lezzeti henüz denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
Köfte için;
500 gr orta yağlı kıyma
Tuz, karabiber, pul biber
Altı için:
10 adet domates
4 adet kapya biber
6 adet yeşil biber
1 adet soğan
Üzerine kıyılmış maydanoz
TARİF
İlk önce kıymamıza tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip bolca yoğuralım, buzdolabına dinlenmeye bırakalım.
Daha sonra domates ve biberleri fırında közleyelim, süre olarak 200 derecede yarım saat biberler 1 saat domatesler közlendi.
Közlenmiş biber ve domatesin kabuğunu soyup ufak ufak doğrayıp çatalla ezelim.
Soğanı da piyazlık doğrayıp tuzunu ekleyip kabın içinde bekletelim.
Dinlenmiş kıymamızı yağlı kağıt serili tepsimize cevizden biraz ufak toplar oluşturarak tepsimize dizelim.
Kendi suyunu salıp üstleri kızarınca çatal yardımıyla altlarını üste getirelim o da kızarınca fırından çıkaralım, çok sertleşip yanmamasına dikkat edin.
Etimiz piştikten sonra közlenmiş sebzeleri geniş bir tepsiye yayalım üzerine köfteleri dizelerim ve yağlı kağıda çıkan etin yağını da üzerine gezdirelim.
Maydanozu ince ince kıyıp yemeğin üzerine gezdirelim.
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