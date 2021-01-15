Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 15 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 15 Ocak 2021 günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta finaline gelinler en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar hafta finalinde kadayıf dolması tarifiyle yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Ocak 2021 yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan iki yarışmacı Zeynep ve Memduha oldu. Elenen isim ise 58 puanla Memduha oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

15 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümde kadayıf dolmasında en yüksek puanı alan Gizem gün birincisi olarak çeyrak altını yakasına taktı. 5 altın bilezik için ise Aysun ve Gizem yarıştı. 5 altın bileziğin sahibi ise 88 puanla Gizem olarak seçildi.

