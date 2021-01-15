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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 15 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

15.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 15 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Seda Sayan’ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışması 15 Ocak Cuma günü haftanın finaliyle izleyicisinin karşısına çıktı. Hafta finalinde kazanan ve yarışmaya veda edecek isimler belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? İşte 15 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta sonuçları...

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 15 Ocak 2021 günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta finaline gelinler en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar hafta finalinde kadayıf dolması tarifiyle yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

MEMDUHA

Gelinim Mutfakta'nın 15 Ocak 2021 yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alan iki yarışmacı Zeynep ve Memduha oldu. Elenen isim ise 58 puanla Memduha oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

gizem

15 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümde kadayıf dolmasında en yüksek puanı alan Gizem gün birincisi olarak çeyrak altını yakasına taktı. 5 altın bilezik için ise Aysun ve Gizem yarıştı. 5 altın bileziğin sahibi ise 88 puanla Gizem olarak seçildi.

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