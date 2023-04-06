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Gelinim Mutfakta Cordon bleu tarifi! Evde çıtır Cordon bleu nasıl yapılır?

06.04.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü Cordon bleu tarifi verildi. Hem çocukların hem yetişkinlerin en sevdiği lezzetler arasında bulunan cordon bleu oldukça pratik şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri çıtır cordon bleu nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes tadıyla cordon bleu tarifi...

Gelinim Mutfakta Cordon bleu tarifi! Evde çıtır Cordon bleu nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Cordon bleu, akşam yemeğinde pratik ama lezzetli tarifler arayanların yardımına koşuyor. Dışarıdan alındığında oldukça zararlı olabilen bu enfes yemeği evde hazırlamak oldukça kolay. Yapacağınız cordon bleu favori lezzetiniz olacak.

MALZEMELER

  • 2 adet tavuk bonfile
  • 4 dilim dana jambon
  • 4 dilim kaşar peyniri
  • 1 yumurta
  • 1 paket pane harcı
  • 1 yemek kaşığı un
  • Çeyrek su bardağı sıvı yağ

TARİF

  • Tavukları enine doğru ve birbirinden ayırmadan kesin.
  • 2 jambonu tezgaha yerleştirin ve kaşar peynirinin etrafına sarın.
  • Kaşar peynirini ve jambonu kestiğiniz tavukların arasına yerleştirin. Bir kürdan yardımıyla tavuğu tutturun.
  • 1 yumurtayı çırpın ve yavaş yavaş unu ekleyin.
  • Tavukları önce çırpılmış yumurtaya, sonra pane harcına batırın.
  • Bir tavada yağı ısıtın.
  • Tavukları tavaya alın ve kızartın. Kürdanlarını çıkarıp servis tabaklarına alın.

AFİYET OLSUN!

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