Gelinim Mutfakta Cordon bleu tarifi! Evde çıtır Cordon bleu nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü Cordon bleu tarifi verildi. Hem çocukların hem yetişkinlerin en sevdiği lezzetler arasında bulunan cordon bleu oldukça pratik şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri çıtır cordon bleu nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes tadıyla cordon bleu tarifi...
Cordon bleu, akşam yemeğinde pratik ama lezzetli tarifler arayanların yardımına koşuyor. Dışarıdan alındığında oldukça zararlı olabilen bu enfes yemeği evde hazırlamak oldukça kolay. Yapacağınız cordon bleu favori lezzetiniz olacak.
MALZEMELER
2 adet tavuk bonfile
4 dilim dana jambon
4 dilim kaşar peyniri
1 yumurta
1 paket pane harcı
1 yemek kaşığı un
Çeyrek su bardağı sıvı yağ
TARİF
Tavukları enine doğru ve birbirinden ayırmadan kesin.
2 jambonu tezgaha yerleştirin ve kaşar peynirinin etrafına sarın.
Kaşar peynirini ve jambonu kestiğiniz tavukların arasına yerleştirin. Bir kürdan yardımıyla tavuğu tutturun.
1 yumurtayı çırpın ve yavaş yavaş unu ekleyin.
Tavukları önce çırpılmış yumurtaya, sonra pane harcına batırın.
Bir tavada yağı ısıtın.
Tavukları tavaya alın ve kızartın. Kürdanlarını çıkarıp servis tabaklarına alın.
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