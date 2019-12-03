Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan gelin

Gelinim Mutfakta 407. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kayınvalidelerden en yüksek puanları Yağmur Öz ve Aydan Topçu aldı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelin Duygu oldu. 10 puan toplayan Duygu'nun ardından 11 puanla Elif günün en düşük puan alan 2. gelini oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelin ise 14 puanla Aydan oldu. Yağmur ise 13 puan topladı. Gün birincisi olan Aydan hafta finali için avantaj toplarken aynı zamaanda çeyrek altının da sahibi oldu.

GELİNİN MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık Çarşamba yayınlanacak olan 408. bölümünde Hülya Hanım, giyinme odasını paylaştıkları Ayten Hanım'a odanın kendisine aitmiş gibi davranmasına tepki gösteriyor.

Duygu, o odanın dağınıklığını gözler önüne sererek tartışmanın fitilini ateşliyor. Hülya Hanım, gelini Aydan hakkında konuştukları yüzünden Yağmur'a sert tepki gösteriyor. Çiğdem Hanım ise sevmediği gelini açıklayarak gitmesini istiyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!



