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Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Gülcan ve Hülya kavgası stüdyoyu karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 00:36 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta yarışmasının son bölümünde stüdyo karıştı. Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 332. bölümünde gelinler soğan dolması yemeğiyle yarıştılar. Ancak Besime Hanım'ın puanı yine ortalığı karıştırdı ve Gülcan ile Hülya birbirine girdi. Peki Gelinim Mutfakta 20 Ağustos Salı gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar.

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonununda da kavgalar eksik olmuyor. Yarışmanın 20 Ağustos Salı ekrana gelen 332. bölümünde stüdyoda Gülcan ve Hülya kavgası yaşandı.

ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 332. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Ezgi Yıldırım aldı. Gülcan ise günün en düşük puanını alan gelini oldu. Çeyrek altını ise en fazla puanı toplayan Ezgi kazandı.

GELİNLER KAVGA ETTİ
Besime Hanım günün yarışma yemeği olan "Soğan Dolması" için puanlarını verdi. 5 puanı Hatice'ye ve 1 puanı da gelini Gülcan'a verince herkesi çok şaşırttı. Gülcan, özellikle Hülya'nın tabağı ile kendi tabağını karşılaştırınca olay çıktı. Hülya, Gülcan'ın eleştirilerine sert yanıtlar vermeye başladı. Gülcan ise, "Bir sus! Senin gözün bozuk, git yanımdan!" diye Hülya'yı uzklaştırmaya çalıştı. Hülya da, kendisine ağır gelen bu cümlelerden sonra küplere bindi. Hatice'ye "Sen kimsin ki beni kovuyorsun!" diye sert karşılık verdi. İkili arasında sesler iyice yürüdü ve birbirlerinin üzerlerine yürüdüler.


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