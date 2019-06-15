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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 14 Haziran Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 00:43 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 320. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Sezon finaline doğru rekabetin daha da arttığı yarışmanın 64. hafta finalinde gelinler kuruyemişli armut tatlısı yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya 31 Mayıs Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 14 Haziran Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 14 Haziran Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri kuruyemişli armut tatlısı için yarıştılar. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 320. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 320. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekici ve Hatice Karabulut aldı. Ezgi ise günün en düşük puanını aldı. Çeyrek altını ise gelin Hatice kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 64. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekici ve Hüsniye-Hatice Karabulut çiftinden birisi kazandı. Haftanın sonunda en fazla puan toplayan gelin olan Hatice ise 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 320. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

Hafta toplamında en az puanları Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 64. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.
Gelin Vahide ve kayınvalide Güler hanım bu hafta yarışmaya veda eden isimler oldu.


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