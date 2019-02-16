Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Şubat Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 48. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Filiz-Nergis Kaynak çiftinden birisi çekilen kura sonucu kazandı.

Hafta toplamında en az puanları Besime-Gülcan Ekinci ile Songül-Sina Malatya çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 48. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 15 Şubat Cuma yayınlanan haftanın finali bölümünde Besime-Gülcan, Songül-Sina Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri "muzlu milföy" tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Ezgi oldu. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Sina ve Gülcan oldu.

Haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim 45 puanla gelin Sina ve kaynana Songül oldu. Haftanın en yüksek puanını alan isimler ise 68 puanla Nergis ve Ezgi oldu. Nergis bilezikleri paylaşmak istedi ancak Ezgi kuraya gitmek istedi. 5 altın bileziğin sahibi kura ile belirlendi. 5 altın bileziğin sahibi çekilen kurayla Ezgi oldu.



