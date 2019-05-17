Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Mayıs Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 17 Mayıs Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "muhallebili çıtır baklava" tarifi ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta'nın 61. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 305. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 61. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Sevim-Güngör Üzüm ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı.

Günün yarışma konusu olan tatlı yarışmacılara zor anlar yaşattı. Ezgi, kaynanası Reyhan Hanım’ın kutlama balonlarından birisinin kaybolduğunu gördü ve diğer gelinlerden hesap sordu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 305. bölümünde en çok puanı toplayan gelin Gülcan oldu. Gülcan böylece beş altın bileziğin sahibi oldu.

KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gelinim Mutfakta son bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Güngör Üzüm aldı. Çeyrek altını ise Güngör kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Haftalık toplamda en az puanı alan isim yarışmaya ve altın hayallerine veda etti. Hafta toplamında en az puanları Nesibe-Ceren Karakaya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çifti aldı. Gelinim Mutfakta yarışmasına bu hafta gelin Ceren ve kayınvalide Nesibe Hanım veda etti.



