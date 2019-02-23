Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Şubat Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 49. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekinci ve Filiz-Nergis Kaynak çiftinden birisi kazandı.

Gelinim Mutfakta'nın 22 Şubat 2019'da yayınlanan 245. bölümünde Filiz-Nergis Kaynak, Besime-Gülcan Ekinci, Dilek Altındere-Bircan Terzi ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Tahinli Browni" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin altı beş bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'nın haftanın finali bölümüne gelinlerin kaynanalara sürprizi damga vurdu. Nispet şeklinde yapılan sürpriz eğlenceli anlara sahne oldu. Sürpriz konuğun söylediği Kaynana Roman havası stüdyoda bol göbekli bir hafta finali yaşattı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Bircan ve Ezgi son ikiye kaldı. Bircan ve kayınvalidesi Dilek, 46 puanla yarışmaya veda etti. 22 Şubat Gelinim Mutfakta’da 69 puan toplayan Nergis, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

bilezikleri alan isim Nergis oldu. Ezgi gün birincisi olurken, Nergis gün sonuncusu oldu.



