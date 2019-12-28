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  4. Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Aralık Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Aralık Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 01:34 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 425. bölümünde eleme ve birincilik heyecanı yaşandı. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 85. hafta finalinde altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim gitti? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 27 Aralık Cuma günü elenen isim.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Aralık Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 27 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Çiğdem-Elif Akçam ve Yasemin-Pelin Yazıcı aldı. Gelinim Mutfakta'nın 85. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını alan iki isim Elif ve Pelin oldu. Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim 47 puan ile Pelin oldu ve yarışmaya veda etti.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 425. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.
Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bilezi ise toplamda 65 puan toplayan Goncanur kazandı.


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