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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Eylül Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:58 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 360. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 72. hafta finalinde gelinler kadayıflı irmik tatlısı yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya 27 Eylül Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Eylül Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 27 Eylül Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 360. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Emine-Pınar Dalkaya çiftleri “kadayıflı irmik tatlısı” tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 72. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Nur-Kıymet Çoban ve Emine-Pınar Dalkaya çifti aldı. Haftanın en düşük puanını alıp veda eden isim 46 puanla Pınar oldu.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 360. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 72. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı. Kayınvalidelerden 61 puan alan Dilek 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

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