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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 5 Nisan Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 275. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta finalinde ise sürpriz bir sonuç ortaya çıktı ve üç yarışmacı birinci oldu. Yarışmaya 5 Nisan Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 5 Nisan Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın 55. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 275. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 275. Bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Nazlı-Beyza Bitmiş ile Birsel-Burcu Pekgöz çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 55. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana açıklandı. Yarışmada bu hafta en az puanı toplayan gelin Burcu ile kayınvalide Birsel elendi.

burcu

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Hafta finalinde gelinler, birbirlerinin dikkatini dağıtmak için ellerinden geleni yaptı. Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Birsel-Burcu Pekgöz ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "limonlu tart” ile yarıştılar. Gün sonu değerlendirmesinde güven sorunu tartışması yaşandı. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Gülcan oldu. Ezgi 65 puanla haftanın ikincisi ilan edildi.


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