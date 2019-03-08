Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Mart Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 51. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi kazandı.

Hafta toplamında en az puanları Filiz-Nergis Kaynak ile Besime-Gülcan Ekinci çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 51. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en güzel yemekleri yapıp kaynanalarının beğenilerine sundular. Haftanın finaline Güneş 53 puanla birinci girerken, Ezgi 50, Gülcan 47, Nergis ise 42 ise puan toplayabildi. Haftanın son gününde ise gelinler en güzel 'Tavada Ballı Kadayıf Böreği'ni yapıp kaynanaların beğenilerine sundular. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 255. völümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. 51. Hafta finalinde haftanın en düşük puanını alan Gülcan ve Nergis oldu. Haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim ise 52 puan ile Nergis oldu. Gülcan'ın puanı ise 57 puan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 255. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi ise 67 puan ile Güneş oldu.

