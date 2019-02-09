Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 8 Şubat Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 47. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Altı altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Gülcan Ekinci ve Sina Malatya çiftinden biri kazandı. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 235. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin altı altın bileziğin sahibi oldu.

Hafta toplamında en az puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ile Nurten-Kübra Baysal çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 47. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 8 Şubat 2019 gün birincisi ve puan durumu açıklandı. Gelin adaylarının Gülcan’a karşı birleştiği bölümde puanlama öncesi tansiyon oldukça yükseldi.

Ezgi, Gülcan'ın yarışmaya başladığı günden bu yana söylediği iddialı cümleleri hatırlattı. Gülcan'ın iddialı sözleri tekrar gündeme gelince gelinler birlik olup Gülcan'a karşı cephe aldılar. Kübra da Sina ve Ezgi gibi Gülcan'a karşı tavır aldığını belli eden cümleler sarf edince Gülcan, kendisinin iyiliklerden ve diğer gelinlerin de kötülükten beslendiğini dile getirdi.