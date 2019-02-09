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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 8 Şubat Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 00:03 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 235. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmaya 8 Şubat Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 8 Şubat Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 47. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Altı altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Gülcan Ekinci ve Sina Malatya çiftinden biri kazandı. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 235. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin altı altın bileziğin sahibi oldu.

Hafta toplamında en az puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ile Nurten-Kübra Baysal çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 47. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 8 Şubat 2019 gün birincisi ve puan durumu açıklandı. Gelin adaylarının Gülcan’a karşı birleştiği bölümde puanlama öncesi tansiyon oldukça yükseldi.

Ezgi, Gülcan'ın yarışmaya başladığı günden bu yana söylediği iddialı cümleleri hatırlattı. Gülcan'ın iddialı sözleri tekrar gündeme gelince gelinler birlik olup Gülcan'a karşı cephe aldılar. Kübra da Sina ve Ezgi gibi Gülcan'a karşı tavır aldığını belli eden cümleler sarf edince Gülcan, kendisinin iyiliklerden ve diğer gelinlerin de kötülükten beslendiğini dile getirdi.

8 Şubat 2019 tarihli bölümünde kaynanalar yemekleri tadarak puanlamalarını yaptı. Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Kübra oldu. Haftanın finalinde günün en düşük puanını alan ikinci gelin 12 puanla Ezgi oldu. En yüksek puanın sahibi ve çeyrek altının sahibi 14 puanla Sina ve Gülcan oldu, kura sonucuyla birinci olan isim Gülcan oldu.

Programda haftalık bazda en çok puanı alan isim 73 puanla Sina oldu ve 5 altın bilezik kazandı.

Yarışmadan elenen ve haftanın en düşük puanını alan gelin adayı ise 47 puanla Kübra oldu.

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