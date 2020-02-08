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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 7 Şubat Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 01:48 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 455. bölümünde eleme ve birincilik heyecanı yaşandı. Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde gelinler muzlu ganajlı rulo pasta yaparak mücadele etti. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 91. hafta finalinde altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim gitti? İşte Gelinim Mutfakta 7 Şubat 2020 Cuma günü birincisi ve elenen isim.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 7 Şubat Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 7 Şubat 2020 Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis aldı. Gelinim Mutfakta'nın 91. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 455. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Günün en düşük puan alan gelini 4 puanla Ayça, günün en yüksek puan alan gelini 17 puanla Burçin oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve veda eden gelini 53 puanla Ayça oldu.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları alan Özden-Burçin Saruhan ve Gönül-Dilara Aydoğan çiftleri aldı. Ancak 5 altın bileziğin sahibi ise Dilara oldu.


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