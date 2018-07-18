Gelinim Mutfakta'da olay! Gelin çıldırdı

Gelinim Mutfakta'da gelin Özlem çileden çıktı!

Özlem, kayınvalidesi Nurten Hanım'dan aldığı düşük puan sonrası kendine hakim olamadı ve sert bir tartışmanın içine girdi. Günün yemeği olan "Tavuklu Çökertme Kebabı"nı tarifine uygun olarak pişirdiğini ancak kayınvalidesinin bilerek düşük puan verdiğini iddia etti.

ÖZLEM AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Bunun üzerine çok sinirlenen Özlem "Kabul etmiyorum ben! Birlik bir tabak mıydı? Haksızlığı kabul etmiyorum!" diyerek bağırmaya başladı. Nurten Hanım, "Bir bağırma, dinle!" diye onu uyarınca gelini Özlem açtı ağzını, yumdu gözünü.

