MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da olay! Gelin çıldırdı

DİZİ HABERLERİ  | 18.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, çok sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Özlem, aldığı düşük puanlar sonrasında çıldırdı ve ilk olarak da kayınvalidesi Nurten Hanımla kavga etti

Gelinim Mutfakta'da olay! Gelin çıldırdı

Gelinim Mutfakta'da gelin Özlem çileden çıktı!

Özlem, kayınvalidesi Nurten Hanım'dan aldığı düşük puan sonrası kendine hakim olamadı ve sert bir tartışmanın içine girdi. Günün yemeği olan "Tavuklu Çökertme Kebabı"nı tarifine uygun olarak pişirdiğini ancak kayınvalidesinin bilerek düşük puan verdiğini iddia etti.

ÖZLEM AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Bunun üzerine çok sinirlenen Özlem "Kabul etmiyorum ben! Birlik bir tabak mıydı? Haksızlığı kabul etmiyorum!" diyerek bağırmaya başladı. Nurten Hanım, "Bir bağırma, dinle!" diye onu uyarınca gelini Özlem açtı ağzını, yumdu gözünü.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
Zuhal Topal yeni adresini böyle duyurduZuhal Topal yeni adresini böyle duyurdu
Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ege'nin Hamsisi oyuncuları kimlerdir ve konusu nedir? (Ege'nin Hamsisi ilk bölüm izle)Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ege'nin Hamsisi oyuncuları kimlerdir ve konusu nedir? (Ege'nin Hamsisi ilk bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta'da olay! Gelinim Mutfakta

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zuhal Topal yeni adresini böyle duyurdu

Zuhal Topal yeni adresini böyle duyurdu

Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ege'nin Hamsisi oyuncuları kimlerdir ve konusu nedir? (Ege'nin Hamsisi ilk bölüm izle)

Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ege'nin Hamsisi oyuncuları kimlerdir ve konusu nedir? (Ege'nin Hamsisi ilk bölüm izle)

17 Temmuz reyting sonuçları: Yoksa Erkenci Kuş birinciliği kaptırdı mı?

17 Temmuz reyting sonuçları: Yoksa Erkenci Kuş birinciliği kaptırdı mı?

Erkenci Kuş 4. son bölüm izle: Can, Sanem'i çok fena kıskandı! (Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Erkenci Kuş 4. son bölüm izle: Can, Sanem'i çok fena kıskandı! (Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncuları

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncuları

Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil yanıt verdi

Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.