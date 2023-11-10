Gelinim Mutfakta'da ortalık karıştı! Favori gelin adayı baygınlık geçirince, apar topar stüdyodan çıkarıldı

Gündüz kuşağının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Muftakta her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Gelinler ve kaynanalar arasında yaşanan çekişmeler çok konuşuluyor. Nursel Ergin'in sunduğu programda bu defa ortalık bir anda karıştı.

Haftanın final gününde Nursel Ergin, 'Bu final çok farklı bir final olacak. Bu 10 bileziği Tuğba alırsa Gelinim Mutfakta'nın gelmiş geçmiş en başarılı gelini olacak. Yeşim alırsa bu sefer o Gelinim Mutfakta tarihine geçecek. Aleyna ya da Gül alırsa o zaman çarşı pazar karışacak' dedi.

Nursel Ergin açıklamalarıyla tansiyonu yükselttiği programda fenomen yarışmacılardan biri olan Tuğba 'İyi değilim. Panikatağım tuttu' dedi ve sağlık ekipleri tarafından stüdyodan çıkarıldı.

Herkesin ne yapacağını şaşırdığı anlar da Nursel Ergin yarışmacının peşinden gitti.







