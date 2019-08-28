Gelinim Mutfakta'da Reyhan Yıldırım'ı çocukluğuna götüren terapi! Gelinim Mutfakta'da birinci kim oldu?

Kanal D'de yeni sezonuyla ekrana gelen, Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 27 Ağustos Salı yayınlanan 337. bölümünde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Hatice Karabulut aldı. Günün en düşük puanını Elif aldı. Ezgi ise günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi oldu.

REYHAN HANIMA TERAPİ UYGULADI!

Reyhan Yıldırım, geçmişten kalan bir alışkanlıkla tek başına dışarı çıkamadığından bahsetmişti. Hüsniye Hanım ise bu bilgi doğrultusunda ona terapi uygulamak istediğini ve bu korkusundan kurtulacağını söyledi. Teklifi kabul eden kayınvalide Reyhan terapi için koltuğa uzandı. Hüsniye Yıldırım ise ona sorular sordu ve çocukluğundan, bugüne kadar getirerek terapisini sonlandırdı. İkili arasındaki dialoglar ise, diğerleri için eğlenceli dakikalar sağladı.

