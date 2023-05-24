Gelinim Mutfakta damat paçası tarifi! Damat paçası nasıl yapılır?

Damat paçası Trakya'nın tadına doyum olmayan lezzetlerinden. Yufka, tavuk eti ve özel sosla hazırlanan bu eşsiz yemek özel günlerin yıldızı oluyor. Damat paçasını denemeyen herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER 3 yufka

1 parça tavuk göğüs eti

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

2 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Sosu için

2 yumurta

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sirke

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

TARİF Tavuk etini haşlayın. Eti kemiklerinden ayırıp küçük parçalara ayırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavuk etini haşladığınız suyu tel süzgeçten geçirin.

Yufkayı düz bir zemine serip üzerine fırça yardımıyla ayçiçeği yağı sürün. Bıçak yardımıyla dört eşit parçaya ayırın.

Parçaların geniş kenarlarına tavuklu harçtan bir miktar koyarak rulo şeklinde sarın. Ruloları bir ucu sabit kalacak şekilde kendi etrafında döndürerek yuvarlak hale getirin.

Hazırladığınız börekleri daha önceden margarinle yağladığınız tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında börekleri pişirin.

Un, yoğurt, dövülmüş sarımsak ve tavuk suyunu bir tencerede çırpma teli ile karıştırarak ve ağır ateşte pişirerek kıvamlı bir sos hazırlayın.

Börekleri fırından çıkardıktan sonra 2 su bardağı soğuk tavuk suyunu üzerine dökün ve 5 dakika daha pişirin.

Kenarda soğuttuğunuz sosa sirke ilave ederek karıştırın. Börekleri fırından alıp sosu üzerine dökün. Tereyağını eritip kırmızıbiber ekleyin. Böreklerin üzerine dökerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!

