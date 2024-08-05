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  4. Gelinim Mutfakta'dan bir anda ayrılmıştı! Nursel Ergin saçlarını kısacık kestirdi

Gelinim Mutfakta'dan bir anda ayrılmıştı! Nursel Ergin saçlarını kısacık kestirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 15:34
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Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, 7. sezonuna başlamadan önce anı bir değişimle gündeme geldi. Sunucu Nursel Ergin programı bıraktı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ergin şimdi de yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Gelinim Mutfakta'dan bir anda ayrılmıştı! Nursel Ergin saçlarını kısacık kestirdi

Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrılmış ve yerine de Aslı Hünel gelmişti. 'Gelinim Mutfakta' programında uzun yıllar sunuculuk yapan Nursel Ergin, 2017 yılında dünyaevine girdiği Murat Akyer ile boşanıp kısa süre sonra barışmıştı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü sunucu yeni imajıyla dikkat çekti.

Güzek sunucu uzun saçlarını kısacık kestirdi ve yeni imajını da sosyal medyadan paylaştı.

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Kısacık saçlarıyla poz veren güzel sunucuya hayranlarından yorum yağdı. Kimi Nursel Ergin'in saçlarını çok beğenirken kimi de sunucuyu ekranda göremedikleri için üzüldüklerini dile getirdi.

Nursel Ergin'in yeni görüntüsüne "Saçlar çok yakışmış", "Başka biri gibi olmuşsunuz", "Çok cool" yorumları geldi.

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