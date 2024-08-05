Gelinim Mutfakta'dan bir anda ayrılmıştı! Nursel Ergin saçlarını kısacık kestirdi

Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrılmış ve yerine de Aslı Hünel gelmişti. 'Gelinim Mutfakta' programında uzun yıllar sunuculuk yapan Nursel Ergin, 2017 yılında dünyaevine girdiği Murat Akyer ile boşanıp kısa süre sonra barışmıştı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü sunucu yeni imajıyla dikkat çekti.

Güzek sunucu uzun saçlarını kısacık kestirdi ve yeni imajını da sosyal medyadan paylaştı.

Kısacık saçlarıyla poz veren güzel sunucuya hayranlarından yorum yağdı. Kimi Nursel Ergin'in saçlarını çok beğenirken kimi de sunucuyu ekranda göremedikleri için üzüldüklerini dile getirdi.

Nursel Ergin'in yeni görüntüsüne "Saçlar çok yakışmış", "Başka biri gibi olmuşsunuz", "Çok cool" yorumları geldi.