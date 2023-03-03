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Gelinim Mutfakta Depresif magnolya tarifi! Bol çikolatalı Depresif magnolya nasıl yapılır?

03.03.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde Cuma günü yarışmacılara Depresif magnolya tarifi verildi. Magnolya hafif tadıyla sevilerek tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Bol çikolatalı Depresif magnolya tarifi de hem adı hem de tadıyla dikkat çekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Depresif magnolya nasıl yapılır sorusunu aratıyor.

Gelinim Mutfakta Depresif magnolya tarifi! Bol çikolatalı Depresif magnolya nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Depresif magnolya, klasik magnolya tatlısından farklı olarak bol çikolata kullanılarak yapılıyor. Bu da tatlının çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Yiyen herkesin lezzetine hayran kaldığı bu tatlının kesinlikle denenmesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 2 adet yumurtanın sarısı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2,5 çorba kaşığı nişasta
  • 2,5 çorba kaşığı un
  • 2 çorba kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 60 gr bitter çikolata
  • 1 su bardağı sıvı krema (200 ml)
  • 1 paket kakaolu bisküvi

TARİF

  • Tencereye, süt,yumurta sarıları, nişasta, un, şeker, kakaoyu koyup, orta ateşte tel çırpıcı ile karıştırarak karışım koyulaşana kadar pişirin.
  • Koyulaşıp üzeri göz göz olup, kaynamaya başlayınca altını kapatıp vanilya, krema ve çikolatayı ilave edip karıştırın.
  • ilk sıcaklığı geçene kadar ara ara çırpıcı ile karıştırın. Bu arada bisküviyi toz haline getirin.
  • Servis edeceğiniz kaselere toz bisküvinin yarısını paylaştırın. Üzerine hazırladığınız tatlıdan koyup tekrar bisküvi tozundan koyun. Tekrar tatlıyı döküp üzerini düzleştirin.
  • Tatlıları buzdolabında iyice soğutup, istediğiniz gibi süsledikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!


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