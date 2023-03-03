Gelinim Mutfakta Depresif magnolya tarifi! Bol çikolatalı Depresif magnolya nasıl yapılır?

Depresif magnolya, klasik magnolya tatlısından farklı olarak bol çikolata kullanılarak yapılıyor. Bu da tatlının çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Yiyen herkesin lezzetine hayran kaldığı bu tatlının kesinlikle denenmesi gerekiyor.

MALZEMELER 1 litre süt

2 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı toz şeker

2,5 çorba kaşığı nişasta

2,5 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

60 gr bitter çikolata

1 su bardağı sıvı krema (200 ml)

1 paket kakaolu bisküvi

TARİF Tencereye, süt,yumurta sarıları, nişasta, un, şeker, kakaoyu koyup, orta ateşte tel çırpıcı ile karıştırarak karışım koyulaşana kadar pişirin.

Koyulaşıp üzeri göz göz olup, kaynamaya başlayınca altını kapatıp vanilya, krema ve çikolatayı ilave edip karıştırın.

ilk sıcaklığı geçene kadar ara ara çırpıcı ile karıştırın. Bu arada bisküviyi toz haline getirin.

Servis edeceğiniz kaselere toz bisküvinin yarısını paylaştırın. Üzerine hazırladığınız tatlıdan koyup tekrar bisküvi tozundan koyun. Tekrar tatlıyı döküp üzerini düzleştirin.

Tatlıları buzdolabında iyice soğutup, istediğiniz gibi süsledikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!



