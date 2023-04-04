YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Yöresel Tarifler
  4. Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma tarifi! Enfes lezzetiyle Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma tarifi! Enfes lezzetiyle Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?

04.04.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü Gaziantep usulü kuru dolma tarifi verildi. Kuru patlıcan ve kuru biber kullanılarak yapılan bu enfes tarifi herkesin denemesi gerekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte yedikçe yedirten Gaziantep usulü kuru dolma tarifi...

Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma tarifi! Enfes lezzetiyle Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?

Gaziantep usulü kuru dolma tarifi Türk mutfağında en sevilen lezzetler arasında bulunuyor. Özenle hazırlanan kuru dolmalar yemek davetlerinin vazgeçilmezi oluyor. Kuru dolma tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 12 adet kuru biber
  • Etli kemik 2 / 3 parça
  • İç malzemesi:
  • 500 gr orta yağlı kıyma
  • 3 adet kuru soğan
  • 400 gr pirinç
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
  • 7 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı limon tuzu yada yarım limon suyu
  • Tuz
  • Sos malzemesi:
  • 2-3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5-2 su bardağı sıcak su

TARİF

  • Geniş bir tencerede bolca su koyun ve kaynatın, başka bir tencereye yada kaba soğuk su doldurun.
  • Kaynayan suyun içine kurutulmuş patlıcan ve biberi atın.
  • 1-2 dakika yani patlıcan ve biber yumuşayınca kadar haşlayın.
  • Kuru malzeme yumuşar yumuşamaz süzgeç yardımıyla kaynayan sudan alıp soğuk suya atın.
  • Malzemeleriniz soğuyunca süzün.
  • Pirinçleri 1-2 su yıkayın ve yarım saat kadar ılık suda bekleterek süzün.
  • Soğanı ve sarımsakları ince ince yemeklik doğrayın.
  • Pirinç, kıyma, soğan, sarımsak, salça ve geri kalan tüm baharatları geniş bir kapta iyice karıştırın.
  • Haşladığınız patlıcan ve biberleri hazırladığınız iç harcı ile 1/3 oranında (yani yarısından daha az) doldurun ve ağızlarını sıkarak yapıştırın.
  • Tencerenizin altına sıyırılmış kemikleri üzerine de kuru dolmaları dizin.
  • Tereyağını eritin domates salçası, biber salçası, toz şekeri tereyağında kavurun ve sıcak suyu ilave edin.
  • Hazırladığınız sosu dolmanın üzerine dökün ve yaklaşık 1 saat önce orta sonra da kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep usulü Alinazik tarifi! Tam kıvamında Alinazik nasıl yapılır?Gaziantep usulü Alinazik tarifi! Tam kıvamında Alinazik nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
kuru dolma tarifi Gelinim Mutfakta nasıl yapılır tarifi

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Öpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldi

Öpüşme sahnesi sorun oldu mu? Yanıt geldi

Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! 'Sanat eseri gibisin'

Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! 'Sanat eseri gibisin'

İftarda masanızı renklendirecek mücver tarifi

İftarda masanızı renklendirecek mücver tarifi

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.