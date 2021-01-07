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Gelinim Mutfakta gnocchi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta gnocchi tarifi nedir? Gnocchi malzemeleri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 07.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta gnocchi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta gnocchi tarifi nedir? Gnocchi malzemeleri nelerdir?

Gelinim Muftakta gnocchi tarifi ile yeniden gündeme gelmeye başladı. 614. bölümünde yarışmacıların hazırladığı gnocchi tarifi televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle gnocchi tarifi konusunda araştırma yapılmaya başlandı. Peki gnocchi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta gnocchi tarifi nedir? Gnocchi malzemeleri nelerdir? Gnocchi nerenin yemeği? İşte tüm merak edilenler...

Gelinim Mutfakta gnocchi tarifi ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın 614. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek gnocchi oldu. İtalya’ya özgü bir yemek olan gnocchi genellikle un kullanılarak yapılan tipil makarnaların aksine patatesle hazırlanıyor. Gnocchi tarifi kısaca haşlanan patateslerin irmik, buğday unu ve yumurtayla buluşmasından hazırlanan hamurları pişirilmesi olarak tanımlanabilir. Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta gnocchi tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta gnocchi tarifi...

GNOCCHI (NİYOKKİ) MALZEMELERİ

Hamuru için;

  • 2 adet orta boy patates
  • 1 bardak un
  • 1 adet yumurta
  • Bir tutam muskat rendesi
  • Bir tutam tuz
  • 1 çorba kaşığı toz parmesan

Sosu için;

  • 200 gr yeşil çeri domates
  • 200 gr sarı çeri domates
  • 200 gr çeri domates
  • 3 diş sarımsak
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 2 dal fesleğen
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam şeker
  • Bir tutam karabiber

Haşlamak için;

  • 5 bardak su
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Bir tutam tuz

GNOCCHI (NİYOKKİ) NASIL YAPILIR?

Patatesler haşlanır ve soğumadan kabuklarından ayrılır. Püre haline getirilen patateslerin içine hamura gerekli olan malzemeler eklenir. Homojen bir şekilde karıştırılan bütün malzemelerden yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Hazırlanan hamur birkaç parçaya ayrılır ve oklavadan kalın olacak şeritlere kesilir. Lokma lokma kesilen parçalar yapışmaması için unlanır. Bir çatal yardımıyla hamurlara şekil verilir ve kaynar suda 1 dakika haşlanır. Suyun yüzeyine çıkan hamurlar sosun içinde de 1 dakika kaynatılır.

Gnocchilerin hazırlanmasından sonra sosun yapımına geçilir. Zeytinyağı tavaya alınır ve 2 dal fesleğen ve sarımsak eklenir. Ortadan ikiye bölünen yeşil domatesler 2-3 dakika sotelenir. Kırmızı ve arı domatesleri eklenerek sotelenir. Sarımsak ve fesleğen çıkartılır ve sosla gnocchiler buluşturulur.

GNOCCHI (NİYOKKİ) YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Patatesler kabukları soyulmadan haşlanır. Haşlanan patateslerin sıcakken kabuklarının soyulması ve püre haline getirilmesi gerekir. Gnocchi hamurları kaynar suda tencerenin kapağı açık bir şekilde haşlanır.

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