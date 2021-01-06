Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi nedir? Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın 613. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek zeytinyağlı kabak çiçeği dolması oldu. Ege Bölgesine özgü bir yemek olan zeytinyağlı kabak çiçeği dolması çoğunlukla İzmir yöresinde yapılır. Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi kısaca kabak çiçeklerinin zeytinyağlı ile hazırlanan iç harçla doldurulması olarak tanımlanabilir. Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi...

Geniş bir tencereye zeytinyağı konulur ve ısıtılır. Kuru soğan ve fıstık eklenerek kavulur. Pirinçler yıkanarak nişastasından arındırılır ve tencereye ilave edilir. Renk değiştirene kadar kavurmaya devam edilir. Kavurma işleminin ardından rendelenen domates katılır. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir. Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirilir ve kıyılmış dereotu,nane ile maydanozla harmanlanır.

Hazırlanan dolma harcından azar miktarda çiçeklerin iç kısmına yerleştirilir. Doldurulan çiçekler üst kısımları içe doğru katlanarak başka bir tencereye konulur. Kalan zeytinyağı dolmaların üzerine gezdirilir ve dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su eklenir. Ağırlık yapması için bir tabak kapatılır ve kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede kontrollü bir şekilde pişmeye bırakılır.. Arzuya göre limon dilimleri eşliğinde ılık ya da soğuk olarak servis edilir. Afiyet olsun.

