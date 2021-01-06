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Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi nedir? Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 06.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi nedir? Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir?

Gelinim Muftakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi ile yeniden gündeme gelmeye başladı. 613. bölümünde yarışmacıların hazırladığı zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi konusunda araştırma yapılmaya başlandı. Peki zeytinyağlı kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi nedir? Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın 613. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek zeytinyağlı kabak çiçeği dolması oldu. Ege Bölgesine özgü bir yemek olan zeytinyağlı kabak çiçeği dolması çoğunlukla İzmir yöresinde yapılır. Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi kısaca kabak çiçeklerinin zeytinyağlı ile hazırlanan iç harçla doldurulması olarak tanımlanabilir. Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi...

ZEYTİNYAĞLI KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ

  • 15 adet kabak çiçeği

İç harcı için;

  • 1,5 çay bardağı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 1 adet domates
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam şeker
  • Bir tutam karabiber
  • Bir tutam kuru nane
  • Bir tutam maydanoz
  • Bir tutam dereotu
  • Bir tutam taze nane
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

Pişirmek için;

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı su

ZEYTİNYAĞLI KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kuru soğanlar küçük küpler halinde doğranır. Ortadan ikiye kesilip uç kısımları alınan domatesler rendelenir. Dereotu yaprakları incecik olacak şekilde kesilir.

Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları büyük bir özenle çıkartılır. Çiçeklerin içinde bulunan sarı kısımları da tek tek temizlenir.

Geniş bir tencereye zeytinyağı konulur ve ısıtılır. Kuru soğan ve fıstık eklenerek kavulur. Pirinçler yıkanarak nişastasından arındırılır ve tencereye ilave edilir. Renk değiştirene kadar kavurmaya devam edilir. Kavurma işleminin ardından rendelenen domates katılır. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir. Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirilir ve kıyılmış dereotu,nane ile maydanozla harmanlanır.

Hazırlanan dolma harcından azar miktarda çiçeklerin iç kısmına yerleştirilir. Doldurulan çiçekler üst kısımları içe doğru katlanarak başka bir tencereye konulur. Kalan zeytinyağı dolmaların üzerine gezdirilir ve dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su eklenir. Ağırlık yapması için bir tabak kapatılır ve kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede kontrollü bir şekilde pişmeye bırakılır.. Arzuya göre limon dilimleri eşliğinde ılık ya da soğuk olarak servis edilir. Afiyet olsun.

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