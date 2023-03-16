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Gelinim Mutfakta Hasanpaşa tarifi! En lezzetli Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır?

16.03.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında Perşembe günü yarışmacılardan Hasanpaşa tarifi istendi. Hasanpaşa köftesi hem lezzeti hem de görünümü oldukça sevilen köfte tarifleri arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri üzeri nar gibi kızaran Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes Hasanpaşa köftesi tarifi...

Gelinim Mutfakta Hasanpaşa tarifi! En lezzetli Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 12
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Hasanpaşa tarifi kolay yapımı ve eşsiz tadıyla yemek davetlerinin en sık tercih edilen yiyecekleri arasında yer alıyor. Esnaf lokantalarının da vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesinin kesinlikle denenmesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • Köftesi için:
  • 500 gram köftelik kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kuru soğan
  • 1-2 dal maydanoz
  • 3-4 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • İçi için:
  • 2 adet patates
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Üzeri için:
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Sosu için:
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kekik

TARİF

  • Hasanpaşa köftesi yapımı için; orta boy derin bir kap içine yarım kilo köftelik kıyma koyun.
  • Üzerine 1 adet kuru soğan rendeleyin. Ardından kaba 1 adet yumurta kırın. Bir miktar galeta unu ya da ekmek içi 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz, damak tadınıza göre tuz, karabiber ve kimyon ekleyin.
  • Diğer tarafta 2 adet orta boy patatesin kabuğunu soyup, 3-4 parçaya bölün. Derin bir tencere içine koyup, üzerini geçecek kadar su dökün.
  • Patatesler yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra haşlanan patateslerin suyunu süzün.
  • Patatesler sıcak iken üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı kadar süt ve tuz ekleyin.
  • Patatesleri iyice ezerek, püre haline getirin. Köftelerin içlerini patates püresi ile doldurun ve 190 derece de fırında pişirin. Pişmeye yakın domates sosunu hazırlayın.
  • Domates sosu için; bir kap içine 1 yemek kaşığı domates salçası koyun. Üzerine 1 su bardağı ılık su, kimyon ve biraz tuz ekleyin. Salçayı karıştırarak, açın.
  • Hazırladığınız domates sosunu fırından çıkardığımız köftelerin kenarına dökün.
  • Patateslerin üzerine de rendelenmiş kaşar peynirlerini dökün tekrar fırına verin. Üzerleri kızarana kadar pişirin. Hasanpaşa köftesi piştikten sonra fırından çıkartıp, sıcak olarak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Etten daha lezzetli tavuk köftesi tarifi! Tavuk köftesi nasıl yapılır?Etten daha lezzetli tavuk köftesi tarifi! Tavuk köftesi nasıl yapılır?
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