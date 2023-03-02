Gelinim Mutfakta Ispanaklı kaygana tarifi! Karadeniz'in lezzeti Ispanaklı kaygana nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında Perşembe günü yarışmacılara Ispanaklı kaygana tarifi verildi. Kahvaltının en sevilen lezzetleri arasında yer alan Karadeniz'in meşhur yemeği Ispanaklı kaygana oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Ispanaklı kaygana nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte kahvaltınızın yıldızı olacak Ispanaklı kaygana tarifi...
Karadeniz mutfağında sıklıkla kullanılan ıspanak doğru tariflerle kahvaltının vazgeçilmezi olabiliyor. Sadece 10 dakikada hazırlanan Ispanaklı kaygana tarifini deneyenler bu yemeğin tadına hayran kalıyor.
MALZEMELER
2 adet soğan (yemeklik doğranmış)
2 demet ıspanak (yıkanmış, doğranmış)
4 dal taze soğan (doğranmış)
3 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
1 çay kaşığı karabiber
2 su bardağı su
3 yemek kaşığı sıvı yağ ( 2 yemek kaşığı ıspanaklı harç için)
Tavayı Yağlamak İçin:
2 yemek kaşığı sıvı yağ
TARİF
Bir tavada sıvı yağ ile birlikte soğanları kavurun.
Doğranmış ıspanakları da ekleyip kavurmaya devam edin. Ispanaklar sotelendikten sonra ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Bir karıştırma kasesine un, yumurta, tuz, karabiber ve 2 su bardağı suyu azar azar ekleyerek karıştırın.
Pürüzsüz bir kıvama geldiğinde, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve sotelenmiş ıspanak karışımını ekleyin.
Son olarak doğranmış taze soğanları da ekleyin ve karıştırın.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.