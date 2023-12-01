Gelinim Mutfakta ıspanaklı pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? Nefis ıspanaklı pasta tarifi!

Ispanaklı pasta tarifi, gelinim Mutfakta programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Görünümü ile antep fıstığına benzeyen bu pasta, yemeklerin içinde sık sık kullanılan ıspanak ile yapılıyor. Deneyenlerin severek tükettiği ıspanaklı pastayı misafir sofralarında sunabilirsiniz. Peki, ıspanaklı pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Ispanak pastası tarifi merak ediliyor. Ispanağı yalnızca sebze yemeklerinde düşünenler için nefis bir tarifimiz var. Ispanaklı pasta tarifini deneyenler adeta bağımlısı oluyor. İşte nefis ve pratik ıspanaklı pasta yapımı ve malzeme listesi...
ISPANAKLI PASTA TARİFİ
MALZEMELER
2.5 su bardağı un
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı süt
300 gram ıspanak
1 paket kabartma tozu
Kreması için:
1 su bardağı pudra şekeri
3 su bardağı labne peyniri
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı krem şanti (toz halinde)
Süslemesi için:
10-15 adet çilek
TARİF
Krem şanti, labne peyniri, süt ve pudra şekerini geniş bir kaseye aktarın.
Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpın.
Hazırladığınız kremayı buzdolabına koyun ve bekletin.
Pandispanya için; Ispanakları yıkayıp temizleyin. Tencereye su koyun ve kaynatın.
Ispanakları kaynar suyun içerisine atarak 20 saniye kadar bekletin. Ardından ıspanakları çıkartıp suyunu süzün.
Ispanakları bir kaseye koyduktan sonra üzerine buzlu su koyun. Bu sayede rengi canlı kalacak.
Ispanaklar soğuduktan sonra rondoya alın ve üzerine süt ekleyin.
Püre haline gelinceye kadar rondodan geçirin.
Derin bir kasenin içine şeker ve yumurtayı ekleyerek krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Yumurtalı karışımın içine ıspanak püresi ve sıvı yağ koyarak karıştırın.
Unu eleyerek azar azar karışıma ilave edin ve karıştırmaya devam edin.
Karışımı mikserden geçirdikten sonra, yağlanmış kelepçeli kalıbın içerisine dökün.
Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında 20 dakika pişirin. Ardından kürdanla pişip pişmediğine bakın.
Eğer pişmediyse kapağı kapatarak 10-15 dakika daha pişirin.
Pandispanya piştikten sonra, üst kısmını traşlayın. Bu kısımdan çıkarttığınız kek parçalarını rondodan geçirip kenarda bekletin.
Pandispanyayı ortadan ikiye bölün ve ortasına krema sürerek her tarafa yayın.
Diğer pandispanyayı üzerine ekledikten sonra tekrar krema sürün.
Üzerine rondodan geçirdiğiniz kek parçalarını serpiştirin.
Mevsim meyveleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
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