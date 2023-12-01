Gelinim Mutfakta ıspanaklı pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? Nefis ıspanaklı pasta tarifi!

Ispanak pastası tarifi merak ediliyor. Ispanağı yalnızca sebze yemeklerinde düşünenler için nefis bir tarifimiz var. Ispanaklı pasta tarifini deneyenler adeta bağımlısı oluyor. İşte nefis ve pratik ıspanaklı pasta yapımı ve malzeme listesi...

ISPANAKLI PASTA TARİFİ

MALZEMELER 2.5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

300 gram ıspanak

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 su bardağı pudra şekeri

3 su bardağı labne peyniri

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı krem şanti (toz halinde)

Süslemesi için:

10-15 adet çilek

TARİF Krem şanti, labne peyniri, süt ve pudra şekerini geniş bir kaseye aktarın.

Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpın.

Hazırladığınız kremayı buzdolabına koyun ve bekletin.

Pandispanya için; Ispanakları yıkayıp temizleyin. Tencereye su koyun ve kaynatın.

Ispanakları kaynar suyun içerisine atarak 20 saniye kadar bekletin. Ardından ıspanakları çıkartıp suyunu süzün.

Ispanakları bir kaseye koyduktan sonra üzerine buzlu su koyun. Bu sayede rengi canlı kalacak.

Ispanaklar soğuduktan sonra rondoya alın ve üzerine süt ekleyin.

Püre haline gelinceye kadar rondodan geçirin.

Derin bir kasenin içine şeker ve yumurtayı ekleyerek krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtalı karışımın içine ıspanak püresi ve sıvı yağ koyarak karıştırın.

Unu eleyerek azar azar karışıma ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Karışımı mikserden geçirdikten sonra, yağlanmış kelepçeli kalıbın içerisine dökün.

Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında 20 dakika pişirin. Ardından kürdanla pişip pişmediğine bakın.

Eğer pişmediyse kapağı kapatarak 10-15 dakika daha pişirin.

Pandispanya piştikten sonra, üst kısmını traşlayın. Bu kısımdan çıkarttığınız kek parçalarını rondodan geçirip kenarda bekletin.

Pandispanyayı ortadan ikiye bölün ve ortasına krema sürerek her tarafa yayın.

Diğer pandispanyayı üzerine ekledikten sonra tekrar krema sürün.

Üzerine rondodan geçirdiğiniz kek parçalarını serpiştirin.

Mevsim meyveleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

