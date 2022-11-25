Gelinim Mutfakta karamelli elmalı milföy tarifi! Haftanın finalinde karamelli elmalı milföy nasıl yapılır?

Elmalı tatlılar hafif lezzetleriyle gönüllere taht kuruyor. Milföy ile yapılan karamelli elmalı milföy tatlısı tarifi hem çok pratik hem de oldukça leziz. Bu lezzetli tatlıyı daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 2 adet elma

1 tatlı kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

80 gram karamelli çikolata

5 adet milföy hamuru

2 adet yumurta sarısı

TARİF Elmaların kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkartarak küp küp kesin.

Tereyağını eritin ve elmaları ekleyin.

Esmer şeker ve tarçını da elmalarla birlikte karıştıra karıştıra hafif yumuşayana kadar pişirin.

Elmalr yumuşayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

İkili milföy hamurlarını unlayarak merdane yardımıyla inceltin.

Yuvarlak bir kalıp yardımıyla keserek çıkartın. Hamurun kalan kısımlarını bir daha kullanmayın. Bu parçaları sonradan pişirerek minik kıtırlar hazırlayabilirsiniz.

Yuvarlak milföy hamurunun üzerine elmalı harç ve 2 parça karamelli çikolata bar yerleştirin. Harcın dışına yumurta sarısı sürün ve diğer yuvarlak parçayla üzerini kapatın. Çatal yardımıyla iki hamuru birbirine yapıştırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkınca ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin ve üzerine karıştırdığınız pudra şekeri ve tarçınlı karışımı serperek servis edin.

AFİYET OLSUN!

