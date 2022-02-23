Gelinim Mutfakta katlı patates tarifi ve malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Ağız sulandıran nefis katlı patates nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta katlı patates yapmanın püf noktaları nelerdir?

Gelinim Mutfakta programının her bölümünde birbirinden iştah açıcı tarifler yer alıyor. Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki beğenilen tarifi katlı patates oldu. Katlı patates tarifi sofranıza ayrı bir hava katacak tariflerden biridir. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle Gelinim Mutfakta katlı patates tarifini herkese öneririz. Katlı patates tarifinin yapılışını merak edenler için, Gelinim Mutfakta katlı patates tarifi ve malzemelerini sizler için bir araya getirdik...

GELİNİM MUTFAKTA KATLI PATATES MALZEMELERİ

Katlı patates tarifi

6 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber kimyon

5-6 dal yeşil soğan sap kısmı

1 yemek kaşığı sıvı yağ (Soğanları sotelemek için)

Havuçlu kısmı için;

5 adet rendelenmiş büyük havuç

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Soğanlı sosu için;

2-3 adet ince doğranmış soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz kimyon

1 çay kaşığı nane kırmızı toz biber

Üzeri için;

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak rendesi

GELİNİM MUTFAKTA KATLI PATATES TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk önce patateslerin kabukları soyulur ve yıkanırdaha sonra iri küpler halinde doğranır ve biraz tuz eklenerek haşlamaya bırakılır.

Yeşil soğanlarımızı ince bir şekilde doğrarız. Soğanların beyaz kısımlarını ayırıyoruz. Biraz tuz ve sıvı yağ ile sotelenir. Sonrasında oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. Sonra havuçlar rendelenir. Biraz tuz ve sıvı yağ ile yumuşayana kadar havuçlarda sotelenir. Havuçlar ara ara yanmaması karıştırılır. Soğumaya bırakılır.

Üzeri için soğanlar önce ikiye bölünür. Daha sonra her biri üçe veya dörde kesilir ve ince ince doğranır. Uygun bir tavada biraz tuz ve sıvı yağ ile sotelenir. Yine ara ara karıştırabilirsiniz. Yumuşayıp küçüldüklerinde salçalar eklenir 2-3 dakika daha kavrulur. Son olarak baharatlar da ilave edilir ve karıştırılır ardından Soğumaya bırakılır. Haşlanmış patatesler süzülür ve hemen iyice ezilir. Ilıdığında zeytinyağ, tuz ve baharatlar eklenip iyice yoğrulur. Sotelenmiş yeşil soğanlar ilave edilip karıştırılır. Servis tabağına 24-25 cm kelepçeli kalıp alınır. İçerisine patatesli kısım yerleştirilip düzeltilir. Üzerine sotelenmiş havuç rendesi yerleştirilir. Bu şekilde 10-15 dakika buzdolabında dinlendirilir. Uzun süre de bekletebilirsiniz. Servis yaparken kalıp çıkarılır.

Üzerine yoğurt gezdirilir. Soğanlı sos yerleştirilir. İsteğe bağlı kuru nane serpiştirilir ve servis yapılır.

