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Gelinim Mutfakta Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı tarifi

16.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı verildi. Kayserililerin en sevdiği lezzetler olan fırın ağzı tarifi ve pıt pıt pilavı tarifi oldukça merak ediliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı tarifi...

Gelinim Mutfakta Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı tarifi

Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavının uyumu iştah kabartıyor. Pratik bir şekilde hazırlanan Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı yemek davetlerinin vazgeçilmezi oluyor.

KAYSERİ USULÜ FIRIN AĞZI TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram kuşbaşı et
  • 100 gram kuyruk yağı
  • 4 adet biber
  • 2 adet domates
  • 10 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 buçuk su bardağı bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 tutam maydanoz

PIT PIT PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet rendelenmiş kuru soğan
  • 250 gram kıyma
  • 3 adet sivribiber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 2 su bardağı ince bulgur
  • 4 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı Tuz
  • 1 çay kaşığı Karabiber

Pıt pıt pilavının üzerine;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet piyazlık kuru soğan
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Gelinim Mutfakta tavuklu şiş mantı tarifiGelinim Mutfakta tavuklu şiş mantı tarifi
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