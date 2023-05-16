Gelinim Mutfakta Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı tarifi

Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavının uyumu iştah kabartıyor. Pratik bir şekilde hazırlanan Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı yemek davetlerinin vazgeçilmezi oluyor.

KAYSERİ USULÜ FIRIN AĞZI TARİFİ

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı et

100 gram kuyruk yağı

4 adet biber

2 adet domates

10 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 buçuk su bardağı bulgur

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı salça

1 tutam maydanoz

PIT PIT PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet rendelenmiş kuru soğan

250 gram kıyma

3 adet sivribiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

2 su bardağı ince bulgur

4 su bardağı su

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Pıt pıt pilavının üzerine;