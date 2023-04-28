Gelinim Mutfakta krepli pasta tarifi! Kat kat lezzet krepli pasta nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü krepli pasta tarifi verildi. Kreplerle hazırlanan bu pratik tarif oldukça lezzetli oluyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri krepli pasta nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte herkesin seveceği krepli pasta tarifi...
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