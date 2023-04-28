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Gelinim Mutfakta krepli pasta tarifi! Kat kat lezzet krepli pasta nasıl yapılır?

28.04.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü krepli pasta tarifi verildi. Kreplerle hazırlanan bu pratik tarif oldukça lezzetli oluyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri krepli pasta nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte herkesin seveceği krepli pasta tarifi...

Gelinim Mutfakta krepli pasta tarifi! Kat kat lezzet krepli pasta nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Klasik pasta tarifleri yerine yeni tarifler arıyorsanız krep pastayı kesinlikle denemelisiniz. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu eşsiz tarif favoriniz olacak.

MALZEMELER

  • Hamuru İçin:
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı (2 parmak eksik) şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı un
  • 1 adet kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • Kreması İçin:
  • 3 su bardağı süt
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 2,5 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket toz krem şanti (toz halinde kullanılacak)
  • Üzeri İçin:
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1,5 yemek kaşığı kakao
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1,5 yemek kaşığı un

TARİF

  • Kreması için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye ekleyin ve karıştırın. Fokurdadıktan sonra 1- 2 dakika kaynatın sonra ocaktan alın.
  • Vanilyayı ekleyin ve karıştırın. Üzeri kurumasın diye poşet kapatıp kenara alın, tamamen soğuduktan sonra krem şanti tozunu ekleyin.
  • Çikolata sosu için tüm malzemeleri tencereye alın.
  • Kıvam alıp fokurdadıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatın ve altını kapatın. Poşet koyup kabuk tutmasın diye kenara alın.
  • Krep için yumurta ve şekeri çırpıp sütü ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek homojen hale gelene kadar karıştırın.
  • Tavayı yağlayın. Kızdıktan sonra tavanıza 1 kepçe harç döküp arkalı önlü güzelce kızartın, kenara alın.
  • Servis tabağına bir krep koyup kremadan 1,5 yemek kaşığı kadar ekleyin. Her yerine değecek şekilde sürün.
  • Tekrar bir krep koyup kremadan sürün. Böyle böyle diğer krepleri de bitirin.
  • Kenarlarına kalan kremadan sürüp çikolata sosunu gezdirin ve dilediğiniz gibi süsleyerek 1 saat kadar dolapta dinlendirin.

AFİYET OLSUN!

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Gelinim Mutfakta çıtır kat pasta tarifi! Hem pratik hem de lezzetliGelinim Mutfakta çıtır kat pasta tarifi! Hem pratik hem de lezzetli
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