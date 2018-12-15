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Gelinim Mutfakta'nın 39. haftasında kim birinci oldu? Yarışmadan bu hafta kim elendi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.12.2018 02:33 | Son Güncelleme

Kanal D'de sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'nın 39. haftası tamamlandı. Gelinim Mutfakta yarışmasının hafta finali olan 195. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Peki Gelinin Mutfakta yarışmasına kim veda etti? Haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 39. haftasında kim birinci oldu? Yarışmadan bu hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta'nın 39. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Haftanın finalinde tüm günlerin oyları toplandı, hem birinci hem de veda edecek isim belirlendi. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Cansu-Sevgül ve Ziyafet-Elif çiftinden biri kazandı. Emel 6 puanla gün sonuncusu, 17 puan toplayan Elif ise gün birincisi oldu. Tüm puanlar toplandıktan sonra haftanın birincisi Elif oldu. 69 puan toplayan Elif, 5 bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Emel ve Rümeysa kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Bu hafta en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Gafta toplamında en az puanları Tuğçe-Emel ve Nezahat-Rümeysa çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 38. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Hafta boyunca 53 puan toplayan Emel, yarışmaya veda etti.


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