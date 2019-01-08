Gelinim Mutfakta'nın Reyhan Hanım'ı son haliyle şaşırttı!

Kanal D ekranında, sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'ya, 25 kilo veren Reyhan Hanım’ın değişimi damgasını vurdu.

Reyhan Hanım, 'Gelinim Mutfakta' programına katıldığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı. Fenomen haline gelen yarışmacı, hayatında da kendisine özen gösterdiğini kanıtladı. Tam 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Programa ilk geldiği güne ait resim gösteren Reyhan Hanım'ın değişimi karşısında kaynanalar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu azminin devam edeceğini belirten Rehan Hanım, büyük takdir topladı.

