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Gelinim Mutfakta Nursel neden ağladı? Gelinim Mutfakta Nursel neden ağlayarak stüdyoyu terk etti?

11.05.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin gündemde yer alıyor. Gelinim Mutfakta programının sunucusu Nursel Ergin gözyaşlarına boğuldu. Ünlü sunucu programı terk etmek zorunda kaldı. İzleyiciler Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in neden ağladığını ve stüdyoyu terk ettiğini araştırıyor. İşte haberin detayları!

Gelinim Mutfakta Nursel neden ağladı? Gelinim Mutfakta Nursel neden ağlayarak stüdyoyu terk etti?

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in ağlaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sevilen sunucunun neden ağladığı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Nursel'in neden ağladığı gündem konusu oldu. İşte Gelinim Mutfakta programında son olanlar...

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN NEDEN AĞLADI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Nursel Ergin'in ağlamasıs sosyal medyada çok konuşuldu. Yarışmacılardan kayınvalide ve gelinin tartışması sonucu olanlar oldu.

Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıklıyor. Bu istek sonrası Sevilay Hanım ile büyük bir tartışmanın içine giriyor.

Bu isteği duyan sunucu Nursel Ergin ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek stüdyoyu terk etti. .

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Gelinim Mutfakta
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