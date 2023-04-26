Gelinim Mutfakta pırasa sarma tarifi! Tadına doyum olmayan pırasa sarma nasıl yapılır?

Pırasa sarma tarifi yiyen herkesin vazgeçemediği lezzetler arasında yer alıyor. Pırasa sarmasının hafif ekşili tadı ve mis gibi kokusu bu sarmayı efsane yapıyor. Oldukça kolay yapılan pırasa sarmasını herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER 1/2 kilogram pırasa

150 gram kıyma

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 adet limon

TARİF Pırasaların kalın ve beyaz kısımlarını dört parmak genişliğinde olacak şekilde doğrayın.

Pırasaları yukardan aşağı tam ortaya kadar çizik atarak kesin.

Pırasaları kaynar suda 5 dakika haşlayın. Soğuduktan sonra katlarını ayırın.

İç harcı için; soğanı ince doğrayın zeytinyağında sararıncaya kadar karıştırdıktan sonra üzerine kıymayı ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Yıkanmış pirinci ve baharatları kavurduğunuz harca ekleyip karıştırın ve iç harcınız hazır.

En uç kısmına iç harcını ekleyerek yavaşça sarın.

Hazırlanan sarmalarınızı tencereye dizin.

Bir sos tenceresine haşlama suyu için 1 tatlı kaşığı salça ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını kavurup suyunu ekleyin.

Haşlama suyu sarmanın üzerini bir parmak geçecek kadar ilave edin.

Son olarak yarım limonu üzerine sıkın.

Dağılmaması için uygun büyüklükte bir tabağı sarmaların üzerine yerleştirin.

Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin ve ılık servis edin.

AFİYET OLSUN!

