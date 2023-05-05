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Gelinim Mutfakta pofuduk pasta tarifi! Herkesin tarifini isteyeceği pofuduk pasta nasıl yapılır?

05.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü pofuduk pasta tarifi verildi. Özel günlerin yıldızı olacak pofuduk pasta tarifini herkesin denemesi gerekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri enfes görünüşüyle pofuduk pasta nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte pofuduk pasta tarifi...

Gelinim Mutfakta pofuduk pasta tarifi! Herkesin tarifini isteyeceği pofuduk pasta nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Pofuduk pasta tarifi hem büyüklerin hem de çocukların en seveceği tatlı tarifleri arasında yer alacak. Eşsiz bir lezzeti olan çikolatalı pofuduk pastayı yiyen herkes bu tatlıya hayran kalıyor.

MALZEMELER

  • Hamuru İçin:
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket kuru maya
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz
  • 3-4 su bardağı un (gerekirse artırılabilir)
  • Kreması İçin:
  • 500 ml. süt
  • 3/4 su bardağı un
  • 1 adet portakal kabuğu rendesi
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1-2 yemek kaşığı kakao (İsteğe göre)
  • Üstü İçin:
  • 1/2 su bardağı fındık kırığı
  • 1-1,5 su bardağı çikolata

TARİF

  • Hamuru İçin:
  • Büyük bir kaba 3,5 su bardağı unu alın. Instant mayayı una karıştırın.
  • Ortasına sütü, suyu, yağı, şekeri ve tuzu ilave edip yoğurmaya başlayın.
  • Azar azar un ilave ederek yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
  • Hamurun üzerini kapatın ve mayalanmaya bırakın. (15-20 dakika sıcak ortamda yeterli)
  • Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar alın ve tepsiye dizin. 5-10 dakika tepside mayalandırın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecede 15-20 dakika pişirin ve piştiğinde soğumaya bırakın.
  • Kreması İçin:
  • Bütün malzemeleri bir tencereye alın. (Unu ve vanilyayı elekten geçirerek koymanız daha sağlıklı olacaktır.)
  • Kremayı hızla çırpın ve piştikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Bir Araya Getirmek İçin:
  • Çikolatayı mikrodalgada veya benmari usulü (buharda) eritin.
  • Soğuyan kekleri ikiye bölün ve arasına kremayı sıkın üst taraftaki keki erittiğiniz çikolataya batırıp, kremalı kekin üstüne koyarak kapatın.
  • En son üzerine fındık parçalarını koyabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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