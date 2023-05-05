Gelinim Mutfakta pofuduk pasta tarifi! Herkesin tarifini isteyeceği pofuduk pasta nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü pofuduk pasta tarifi verildi. Özel günlerin yıldızı olacak pofuduk pasta tarifini herkesin denemesi gerekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri enfes görünüşüyle pofuduk pasta nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte pofuduk pasta tarifi...
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