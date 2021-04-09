Gelinim Mutfakta puan durumu| 9 Nisan Gelinim Mutfakta puan tablosu açıklandı mı?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde kaynanalardan yüksek puanları Ece Gür ve Seda Yılmaz almıştı. Peki 9 Nisan Gelinim Mutfakta puan tablosu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?

İlgiyle izlenen Gelinim Mutfakta programında puan tablosu 9 Nisan 13:00'da yayınlanacak olan programın sonunda belli olacak. Geçtiğimiz gün 8 Nisan Perşembe günü Gelinim Mutfakta gün birincisi Ece olmuştu. İşte düne ait puan durumları...

Esra:12

Ayten:12

Ece:16

Seda:14

Dünkü programda Nagehan Hanım ve Sevda Hanım arasında düellolu bir gün geçmişti. Nagehan Hanım ve Sevda Hanım önce şarkı söyleyerek hünerlerini göstermiş ve sonra birbirlerini, sac gözlemesi üzerine düelloya davet etmişlerdi. Esra, kaynanasının evinin dağınıklığını çekerek programa getirmişti. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıkmıştı.



