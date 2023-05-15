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Gelinim Mutfakta Sinop mantısı tarifi! Enfes Sinop mantısı nasıl yapılır?

15.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın pazartesi günü taş Sinop mantısı tarifi verildi. Sinop mantısı en sevilen mantı tarifleri arasında yer alıyor. Sinopluların göz bebeği olan bu mantı favori lezzetlerden. Gelinim Mutfakta izleyicileri Sinop mantısı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte Sinop mantısı tarifi...

Gelinim Mutfakta Sinop mantısı tarifi! Enfes Sinop mantısı nasıl yapılır?

Sinop mantısı diğer mantı çeşitleriyle yarışa giren bir lezzet olarak görülüyor. Sosunda ceviz kullanılan bu enfes Sinop mantısı tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 2 yumurta
  • 2 su bardağı su
  • Aldığı kadar un
  • İç harcı için:
  • 2 adet soğan
  • 500 gram kıyma
  • Bir tatlı kaşığı karabiber
  • Haşlamak için:
  • Tuz
  • Su
  • Sosu için:
  • 2 diş sarımsak
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

TARİF

  • Hamur malzemelerini derin bir kabın içine alın ve malzemeleri yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini bir nemli havluyla örtün ve 20 dakika kadar dinlendirin.
  • Sıra geldi iç harcı hazırlamaya. Soğanları rendeleyin, kıyma ve karabiberle karıştırarak harcı hazır hale getirin.
  • Hamuru iki ayrı bezeye ayırın. Bezeleri unlayarak açın ve hamurdan küçük olmayan kareler kesin.
  • Hazırladığınız iç harcı karelerin içine bölüştürerek koyun. Hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın.
  • Haşlamak için tencereye su koyun ve kaynatın. Su kaynayınca tuzu ilave edin ve mantıları tencereye alıp mantıları haşlayın.
  • Şimdi ise sosunu hazırlayacağız. Sarımsakları ezin ve süzme yoğurtla karıştırın. Cevizleri tereyağında hafif kızartın.
  • Mantılar piştikten sonra süzün ve servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı cevizi koyarak servis yapın.


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