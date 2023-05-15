Gelinim Mutfakta Sinop mantısı tarifi! Enfes Sinop mantısı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın pazartesi günü taş Sinop mantısıtarifi verildi. Sinop mantısı en sevilen mantı tarifleri arasında yer alıyor. Sinopluların göz bebeği olan bu mantı favori lezzetlerden. Gelinim Mutfakta izleyicileri Sinop mantısı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte Sinop mantısı tarifi...
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