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Gelinim Mutfakta siron tarifi nedir? Siron malzemeleri nelerdir? Siron hangi yöreye aittir? Siron nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta siron tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 07.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta siron tarifi nedir? Siron malzemeleri nelerdir? Siron hangi yöreye aittir? Siron nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta siron tarifi...

Özellikle Gürcistan’da sıklıkla yapılan siron tarifi ülkemizin pek çok yöresinde afiyetle yeniliyor. Tirite benzeyen yapımı ve tadıyla dillere destan bir lezzet sunan siron, yörelere göre değişik isimlerle biliniyor. Gümüşhane iliyle özdeşleşen siron, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve 2018 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır. Peki siron nasıl yapılır? İşte detayları...

Artvin ve Sakarya illerinde silor veya silori, Elazığ’da sırrın adıyla yapılıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun çeşitli yörelerinde Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerini süsleyen bu lezzet, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve uzun süre saklayabileceğiniz hamur parçalarından oluşuyor.

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 7 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlanan 591. bölümünde gelinler siron tarifi ile kıyasıya rekabet etti. Kayınvalide ve gelinlerin çeyrek altın sahibi olmak için rekabet ettikleri yarışmada siron rüzgarı esti. Siron nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri bu tadına doyum olmaz lezzeti evinde yapmak için siron tarifini derinlemesine araştırdı. Peki siron nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

SİRON MALZEMELERİ

  • 2 adet yufka
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 150 gram dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber

Sosu için;

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1 buçuk su bardağı su
  • 1 tutam tuz

Terayağı sosu için;

  • 1 yemek kaşığı terayağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

SİRON NASIL YAPILIR?

Yufkayı en ucundan başlayarak yuvarlanılır. Yuvarlanan yufkalar 3 cm uzunluğunda yufka halkaları şeklinde kesilir. Yağlanan yuvarlak cam fırın kabına yufkalar dik olacak şekilde dizilir. Fırın önceden 180 dereceye ayarlanarak yufkalar pişirilir. Yufkalar 20 dakika kızarıldıktan sonra sırında alınır. Başka bir tavada tereyağı eritip kıyma kavrulur. Soğanı eklenir ve iyice kavrulunca ocaktan alınır. En son adımda tuz ve karabiberi eklenir. Sarımsaklı sulandırılmış yoğurdu hazırlamak için süzme yoğurdu, suyu, tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir kabın içinde iyice karıştırılır. Fırından çıkan yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür ve tekrara 10 dakika fırınlanır. Fırından çıkan yufkaların üzerine kıyma yerleştirilir ve erimiş tereyağı dökülüerek servis edilir.

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