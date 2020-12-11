Gelinim Mutfakta su muhallebisi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta su muhallebi tarifi nedir? Su muhallebisi malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 11 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan 594. bölümünde yarışmacılar su muhallebisi tarifiyle kıyasıya mücadele etti. Çeyrek altını yakasına takmak isteyen gelinler severek tüketilen bu lezzetle seyircinin karşısına çıktı. Programın yayınlanan bölümünün sonrasında izleyiciler su muhallebisi nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Su muhallebisi yapımı ve püf noktaları...

SU MUHALLEBİSİ MALZEMELERİ

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı gül suyu

Sosu için:

1 su bardağı vişne suyu şerbeti

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı şeker

SU MUHALLEBiSİ NASIL YAPILIR?

Su muhallebisinin yapımına ilk olarak muhallebi kısmının hazırlanmasıyla başlanır. Nişasta derin bir tencereye alınır ve bir çırpma teli yardımıyla karıştılır. İçerisine topaklanmaması için azar azar süte ilave edilerek nişastanın kıvamı açılır. Sonraki adımda hızlı bir şekilde su ve toz şeker konulur. Ön işlemleri tamamlanan muhallebi ocağa alınır ve kısık ateşte aralarda karıştırılarak kıvam alması için pişirilir. Pişme işleminin sonuna doğru gül suyu eklenir. Göz göz olan muhallebi koyu bir kıvama gelince ocaktan alınarak servis kaselerine pay edilir.

Muhallebi aşaması bittikten sonra sos için hazırlıklar tamamlanır. Vişne suyu küçük bir sos tenceresine dökülür. Nişasta ve şeker ilave edilerek kısık ateşte sürekli karıştılır. Hazırlanan sos serviste kullanılmak üzere soğutur.



