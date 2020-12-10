Gelinim Mutfakta zeytinyağlı Brüksel lahanası nasıl yapılır? Zeytinyağlı brüksel lahanası tarifi nedir? Zeytinyağlı Brüksel lahanası malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifi...

Sofrada et olmadan kendini iyi hissetmeyenlerin bile damağında benzersiz bir lezzet şöleni sunacak olan zeytinyağlı Brüksel lahanası sağlıklı ve az kalorili bir yemek arayanlar için biçilmiş kaftan olmaya aday!

Kanal D ekranlarında gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan 593. bölümünde yarışmacılar zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifiyle kıyasıya mücadele etti. Çeyrek altını yakasına takmak isteyen gelinler severek tüketilen bu lezzetle seyircinin karşısına çıktı. Programın yayınlanan bölümünün sonrasında izleyiciler zeytinyağlı Brüksel lahanası nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Zeytinyağlı Brüksel lahanası yapımı ve püf noktaları...

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI MALZEMELERİ

Yarım kilo Brüksel lahanası

1 büyük kuru soğan

1 adet kapya biber

1 havuç

1 patates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam şeker

Yarım su bardağı kaynar su

Bir tutam dereotu

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI NASIL YAPILIR?

Lahanaların dış yapraklarını temizleyip sirkeli suda bekletilir. Soğanlar yemeklik doğrayıp zeytinyağında sotelenir. Sarımsaklar dörte bölünerek soğanların içerisine alınır. Ardından küp küp doğranan havuçlar eklenir ve 5 dakika daha kavrulur. Havuçların arkasından küp küp patatesler ve lahanalar ilave edilerek 10 dakika daha kavrulur. Soteleme işlemi yüksek ateşte yapılır. 1 kaşık salça eklenir ve tuz ile karabiner konulur. Bir tur daha çevrilir ve 1 bardak kaynar su eklenir. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirilir. Ateşten alındıktan sonra dereotu eklenir ve karıştırılır. Ilık bir şekilde servis edilir.

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI YAPIMININ PÜF NOKTASI

Zeytinyağlı Brüksel lahanası yapımında sebzeler yüksek ateşte sotelenmesi renklerinin gitmemesi ve sulanmaması için önemli bir detaydır. Soteleme işleminin süresinin uzun tutulması sebzelerin çok pişmesine ve vitamin değerlerini kaybetmesine neden olur.



